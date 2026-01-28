न्यूजीलैंड से फ्लाइट ट्रेनिंग, मुंबई से एविएशन की पढ़ाई... कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली लेडी पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान

Pilot Shambhavi Pathak: महाराष्ट्र के बारामती में आज सुबह उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा एक विमान दुर्घनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में उपमुख्यमंत्री समेत विमान में बैठे सभी 5 लोगों की मौत हो गई. बता दें कि कैप्टन शांभवी पाठक इस विमान कि को पायलट थीं. VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियरजेट 45 (VT-SSK) के इस विमान को 25 साल की शांभवी के साथ कैप्टन सुमित कपूर भी ऑपरेट कर रहे थे.

कैप्टन शांभवी का करियर

कैप्टन शांभवी पाठक बीते 4 सालों से VSR वेंचर्स के साथ काम कर रही थीं. उन्होंने 'वायुसेना बाल भारती स्कूल' से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी कर साल 2018 में 12वीं पास की थी. इसके बाद उन्होंने 'मुंबई यूनिवर्सिटी' से एविएशन की पढ़ाई की. आगे चलकर उन्होंने 'न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट एकेडमी' से फ्लाइट ट्रेनिंग ली. साल 2018-19 के बीच उन्होंने वहीं से कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग पूरी की. शांभवी को न्यूजीलैंड के सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAA) से कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला. साथ ही उन्हें भारत में भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफि सिविल एविएशन (DGCA) से कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला.

ट्रेनिंग और उच्च शिक्षा

शांभवी पाठक ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) से इंग्लिश लेवल प्रॉफीशिएंसी लेवल-6 भी हासिल किया था, जिसे पायलटों के लिए उच्चतम स्तर माना जाता है. साल 2022 में शांभवी ने 'मुंबई यूनिवर्सिटी' से एरोनॉटिक्स, एविएशन और एस्ट्रोनॉटिक्स में बैचलर की डिग्री प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने फ्रोजन ATPL (एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस) हासिल किया. इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में फ्लाइट ट्रेनर के रूप में भी काम किया और वहां ट्रेनर रेटिंग हासिल की.

एविएशन सेक्टर को बड़ा झटका

शांभवी को मार्च साल 2022 में स्पाइसजेट लिमिटेड से एविएशन सेफ्टी सर्टिफिकेट (AVSEC) मिला था. वहीं फरवरी साल 2022 में उन्होंने जॉर्डन एयरलाइन ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन से A320 जेट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी पूरी की थी. बता दें कि कैप्टन शांभवी पाठक ने बेहद कम समय में एविएशन सेक्टर में अपनी मजबूत बनाई थी. उन्होंने देश-विदेश से ट्रेनिंग लेकर एक सफल पायलट के तौर पर अपना करियर आगे बढ़ाया. बारामती में हुए इस विमान दुर्घटना ने केवल एविएशन सेक्टर ही नहीं बल्कि पूरे देश को क्षति पहुंचाई है.