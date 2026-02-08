Advertisement
trendingNow13102464
Hindi Newsदेशइंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में प्लेन क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट दोनों जख्मी

इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में प्लेन क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट दोनों जख्मी

Karnataka Plane crash:  कर्नाटक के विजयपुरा जिले के बालेश्वर तालुक के मंगलुरु गांव में रविवार दोपहर एक प्राइवेट मिनी विमान खुले मैदान में क्रैश हो गया. हादसे में पायलट समेत दोनों यात्री बाल-बाल बच गए. हालांकि उन्हें काफी तगड़ी चोट आई हैं. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 08, 2026, 06:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)
सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Karnataka air crash: कर्नाटक के विजयपुरा जिले में एक ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. क्रैश के दौरान इस छोटे लाइट एयरक्राफ्ट में दो लोग ही सवार थे. हादसे में प्लेन सवार पायलट और ट्रेनी पायलट दोनों जख्मी हो गए. यह घटना मैंगलोर गांव में हुई. दोनों घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है, दोनों को फौरन एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. एयरक्राफ्ट एक खेत में क्रैश हुआ. मौके से आई तस्वीरों-वीडियो में देखा जा सकता है कि प्लेन जमीन से टकराने के बाद किसी कार की तरह पलट गया. क्रैश में विमान के अगले हिस्से को बहुत नुकसान पहुंचा. प्लेन की नोज टूट गई. फोटो में टक्कर की वजह से डैमेज हुआ प्राइवेट एयरक्राफ्ट दिख रहा है. 

मौके पर पहुंची पुलिस और जांच टीम

विमान हादसा बबलेश्वर पुलिस स्टेशन की सीमा में हुआ. क्रैश की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पुलिस, एंबुलेंस और जांच टीम पहुंची. इंजन में ग्लिच यानी खराबी आना महज शुरुआती जानकारी है. हादसे की असल वजह के बारे में और जानकारी का इंतजार है. कंपनी की ओर से अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. 

दोनों पायलट ज्यादा जख्मी

इस हादसे का शिकार हुए दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. डॉक्टरों की टीम उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है. वहीं शुरुआती जानकारी शेयर करते हुए, इन्वेस्टिगेश ऑफिसर (IO) ने कहा, 'दुर्घटना का शिकार हुआ प्लेन रेड बर्ड एविएशन का प्राइवेट एयरक्राफ्ट है जो कलबुर्गी से बेलगावी जा रहा था, तभी इंजन में टेक्निकल खराबी आई और ये अचानक क्रैश हो गया.'

Add Zee News as a Preferred Source

ऑफिसर ने कन्फर्म किया कि एयरक्राफ्ट में दो लोग सवार थे, जिनकी पहचान कैप्टन और एक ट्रेनी पायलट के तौर पर हुई है. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आगे कहा, 'मामले की जांच जारी है.' ॉ

लगातार सामने आ रहे है ऐसे मामले

आपको बताते चलें कि देश में पायलटों को ट्रेनिंग दिए जाने वाले विमान काफी पुराने हैं. कुछ टेक्नालजी पुरानी हो चुकी है किसी में कुछ और इश्यू है. एक्सपर्ट्स से इंजन और अन्य चीजों की जांच कराकर फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है. 2025 में ऐसे कई मामले सामने आए. जब ट्रेनी विमान क्रैश हुआ. 

प्रयागराज में हुआ था पिछला ऐसा हादसा

अभी दो हफ्ते पहले ही यूपी के प्रयागराज में सेना का ट्रेनी विमान क्रैश हुआ था. 21 जनवरी को हुए क्रैश में रेस्क्यू टीम ने दोनों पायलटों को सुरक्षित बचा लिया था. हादसे वाली जगह पर दलदली तालाब था जिसके चारों ओर जलकुंभी थी. हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले जहाज उड़ाने वाले लोग पैराशूट से कूद गए थे. वो तालाब में गिरे. स्थानीय लोगों ने दोनों को दलदल से सुरक्षित बाहर निकाला.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

aircraft crash

Trending news

500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
ravneet bittu
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
Devyani Rana
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?