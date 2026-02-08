इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में प्लेन क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट दोनों जख्मी

Karnataka Plane crash: कर्नाटक के विजयपुरा जिले के बालेश्वर तालुक के मंगलुरु गांव में रविवार दोपहर एक प्राइवेट मिनी विमान खुले मैदान में क्रैश हो गया. हादसे में पायलट समेत दोनों यात्री बाल-बाल बच गए. हालांकि उन्हें काफी तगड़ी चोट आई हैं.
Karnataka air crash: कर्नाटक के विजयपुरा जिले में एक ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. क्रैश के दौरान इस छोटे लाइट एयरक्राफ्ट में दो लोग ही सवार थे. हादसे में प्लेन सवार पायलट और ट्रेनी पायलट दोनों जख्मी हो गए. यह घटना मैंगलोर गांव में हुई. दोनों घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है, दोनों को फौरन एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. एयरक्राफ्ट एक खेत में क्रैश हुआ. मौके से आई तस्वीरों-वीडियो में देखा जा सकता है कि प्लेन जमीन से टकराने के बाद किसी कार की तरह पलट गया. क्रैश में विमान के अगले हिस्से को बहुत नुकसान पहुंचा. प्लेन की नोज टूट गई. फोटो में टक्कर की वजह से डैमेज हुआ प्राइवेट एयरक्राफ्ट दिख रहा है.
विमान हादसा बबलेश्वर पुलिस स्टेशन की सीमा में हुआ. क्रैश की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पुलिस, एंबुलेंस और जांच टीम पहुंची. इंजन में ग्लिच यानी खराबी आना महज शुरुआती जानकारी है. हादसे की असल वजह के बारे में और जानकारी का इंतजार है. कंपनी की ओर से अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
इस हादसे का शिकार हुए दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. डॉक्टरों की टीम उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है. वहीं शुरुआती जानकारी शेयर करते हुए, इन्वेस्टिगेश ऑफिसर (IO) ने कहा, 'दुर्घटना का शिकार हुआ प्लेन रेड बर्ड एविएशन का प्राइवेट एयरक्राफ्ट है जो कलबुर्गी से बेलगावी जा रहा था, तभी इंजन में टेक्निकल खराबी आई और ये अचानक क्रैश हो गया.'
ऑफिसर ने कन्फर्म किया कि एयरक्राफ्ट में दो लोग सवार थे, जिनकी पहचान कैप्टन और एक ट्रेनी पायलट के तौर पर हुई है. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आगे कहा, 'मामले की जांच जारी है.' ॉ
#WATCH | Karnataka | Visuals from the spot where, according to Belagavi Police, "A Red Bird private jet carrying two passengers crashed in Mangalore village of Babaleshwar taluk, Vijayapura district."
आपको बताते चलें कि देश में पायलटों को ट्रेनिंग दिए जाने वाले विमान काफी पुराने हैं. कुछ टेक्नालजी पुरानी हो चुकी है किसी में कुछ और इश्यू है. एक्सपर्ट्स से इंजन और अन्य चीजों की जांच कराकर फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है. 2025 में ऐसे कई मामले सामने आए. जब ट्रेनी विमान क्रैश हुआ.
अभी दो हफ्ते पहले ही यूपी के प्रयागराज में सेना का ट्रेनी विमान क्रैश हुआ था. 21 जनवरी को हुए क्रैश में रेस्क्यू टीम ने दोनों पायलटों को सुरक्षित बचा लिया था. हादसे वाली जगह पर दलदली तालाब था जिसके चारों ओर जलकुंभी थी. हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले जहाज उड़ाने वाले लोग पैराशूट से कूद गए थे. वो तालाब में गिरे. स्थानीय लोगों ने दोनों को दलदल से सुरक्षित बाहर निकाला.
