Lal Quila Blast: दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने कार में भयानक धमाका, 8 की मौत; मौके पर NSG-NIA

Lal Quila Blast: दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किले के पास कार में तेज धमाका हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 24 घायल हैं, जिनकी संख्या बढ़ सकती है. तेज धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई. यह धमाका शाम को 6 बजकर 55 मिनट पर हुआ. ब्लास्ट के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी पुलिसबल तैनात है. दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं. माना जा रहा है कि इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है.

लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. चश्मदीदों ने बताया कि यह किसी आम दिन जैसा ही था. चांदनी चौक का इलाका लोगों से भरा हुआ था क्योंकि शादियों का सीजन है लिहाजा लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं. लेकिन तभी शाम के वक्त अचानक गेट नंबर एक के बाहर खड़ी एक कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे वहां हड़कंप मच गया. धमाके की वजह से कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं. मौका-ए-वारदात पर मांस के कई लोथड़े बिखरे देखे गए. ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और आगे मामले की जांच की जा रही है. बता दें कि सोमवार को लाल किला बंद रहता है.

दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद यहां अफरातफरी मच गई है. धमाके में 2-3 लोगों के घायल होने की खबर है. धमाके के बाद कार में भीषण आग लग गई और उसकी चपेट में तीन और गाड़ियां भी आ गईं. धमाके की जो तस्वीरें आ रही हैं वो भयानक है. यह धमाका लाल किला मेट्रो…

फायर डिपार्टमेंट ने बताया, 'लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट की सूचना मिली थी, जिसके बाद तीन-चार गाड़ियों में भी आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा. कुल 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई है. आगे की जानकारी का इंतजार है.'

धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. धमाके वाली जगह से लोगों को हटाया जा रहा है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स भी घटनास्थल पर भेजे जा रहे हैं. क्या इसमें किसी आतंकी संगठन का हाथ है या नहीं, यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा. लेकिन फिलहाल पूरा सुरक्षा तंत्र एक्टिव हो गया है.

