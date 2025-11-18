Advertisement
trendingNow13008308
Hindi Newsदेश

Dr Umar Video: आतंकी डॉक्टर उमर का एक्सक्सूलिव फुटेज, धमाके से पहले के वीडियो में बोला शहीद होने की बात

Delhi blast Bomber Umar Video: कार धमाके के आरोपी आतंकी डॉक्टर उमर का वीडियो सामने आया है. ये वीडियो कब कहां और कैसे बना और आतंकी डॉक्टर ने क्या कहा है इस वीडियो में आईये आपको बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dr Umar Video: आतंकी डॉक्टर उमर का एक्सक्सूलिव फुटेज, धमाके से पहले के वीडियो में बोला शहीद होने की बात

Delhi Bomber Umar Video: दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाका करके देश को दहलाने की कोशिश करने वाले यानी फिदायीन हमला करके वाले 'अलफलाह' यूनिवर्सिटी के आतंकी डॉक्टर उमर का आखिरी वीडियो सामने आया है. वीडियो में उमर मरने से पहले शहीद होने की बात कर रहा है. यह वीडियो जांच एजेंसी एनआईए ने डॉक्टर उमर के करीबी साथी और क्राइम पार्टनर जसीर बिलाल वानी को गिरफ्तार करने के बाद उसके फोन की जांच के दौरान बरामद किया. आपको बता दें कि बिलाल को अब दिल्ली लाया गया है.

एनआईए को फोन से मिला वीडियो

बिलाल को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा. बिलाल को NIA ने जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया. दिल्ली को धमाके से दहलाने वाले आतंकी डॉक्टर उमर नबी का सहयोगी है बिलाल. उमर नबी के साथ मिलकर बिलाल ने ब्लास्ट की साजिश रची थी.

Add Zee News as a Preferred Source

WATCH Delhi bomer last video: दिल्ली ब्लास्ट करने वाले उमर का आखिरी वीडियो

वीडियो का हिंदी अनुवाद

आतंकी उमर ने अपना आखिरी वीडियो खुद बनाया था. लास्ट वीडियो के कुछ अंश आइए आपको बताते हैं. बकौल उमर, 'आत्मघाती हमलों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो किसी तय समय और स्थान पर निश्चित रूप से मरने जा रहा है तब वो एक खतरनाक मानसिकता में प्रवेश कर जाता है. वह खुद को एक ऐसी स्थिति में रखता है जहां वह मान लेता है कि मौत ही उसकी एकमात्र मंजिल है.'

कब का है वीडियो? जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल से जुड़े बिलाल का 'हमास प्लान' 

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये वीडियो फरीदाबाद में आतंकवादियों के सैकड़ों किलो के विस्फोटक पदार्थों की खेप बरामद होने के बाद बनाया गया था. बिलाल वानी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश से जुड़ा था. दिल्ली में 10 नवंबर को सुसाइड अटैक करने वाले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने इससे पहले हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट से हमले की प्लानिंग की थी.  ये खुलासा हुआ है उमर के साथी जसीर बिलाल उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद. डॉक्टर मॉड्यूल ने दिल्ली पर रॉकेट और ड्रोन से हमले का प्लान किया था. जिसमें ड्रोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश थी और बिलाल ही इसमें ड्रोन को मॉडिफाई करने में लगा था.

150 से ज्यादा फोन की CDR खोलेगी होने वाले सबसे बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग का राज़ !

लाल किले के सामने हुए बम ब्लास्ट की जांच भले ही NIA कर रही है. लेकिन देश के खिलाफ रची गई इस साजिश के राज फाश करने के लिए देश भर की एन्टी टेरर यूनिट्स अपने स्तर पर जांच कर रही हैं. जिसमे सबसे अहम है 150 से ज्यादा फोन की CDR और एन्क्रिप्टेड कॉल का IP एड्रेस. ताकि कॉल कहां से आई है ये पता चल सके.

उमर के साथी जसीर बिलाल उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद 68 मोबाइल नंबरों की जांच हो रही है. सूत्रों के मुताबिक इन नंबरों पर पाकिस्तान और तुर्किये से फोन आते थे. दिल्ली में 10 नवंबर को सुसाइड अटैक करने वाले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने आतंकवादी संगठन हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट से हमले की प्लानिंग की थी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Delhi blast

Trending news

तीन साल से... बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी भाजपा लेकिन तरीका अलग होगा
bjp bengal election
तीन साल से... बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी भाजपा लेकिन तरीका अलग होगा
VIDEO: आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
Delhi blast
VIDEO: आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
Special Intensive Revision
28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
delhi red fort attack
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
Supreme Court News
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
Saudi Arabia Bus Accident
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
Weather
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
Raj Thackeray
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
DNA
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
India Russia relations
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?