कार की टू-व्हीलर की जोरदार टक्कर, 4 की मौत, हवा में उछलकर फ्लाईओवर से गिरा शख्स

Maharashtra News: महाराष्ट्र के थाने जिले से एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, यहां एक कार टू-व्हीलर से टकरा गई, जिससे 4 की मौत हो गई. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 22, 2025, 01:39 AM IST
Road Accident in Thane: महाराष्ट्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार 21 नवंबर 2025 को ठाणे जिले के अंबरनाथ (Ambarnath) शहर में एक फ्लाईओवर पर एक कार कुछ टू-व्हीलर से टकराकर पलट गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए. उन्होंने बताया कि ये हादसा शाम करीब 7:15 बजे उस फ्लाईओवर पर हुआ जो शहर के पूर्वी हिस्से को उसके पश्चिमी हिस्सों से जोड़ता है.

हवा में उछलकर नीचे गिरा शख्स
पुलिस ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे का शिकार टू-व्हीलर में से एक सवार शख्स हवा में उछलकर फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर गिर गया. अधिकारी ने कहा, "खबर है कि कार के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी पलटने से पहले 4 से 5 टू-व्हीलर से टकरा गई." वीडियो में आप देख सकते हैं कि हादसे के बाद फ्लाईओवर पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे काफी देर तक ट्रैफिक पर असर पड़ा.

 

मृतकों की शिनाख्त जारी
अंबरनाथ के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) शैलेश काले ने कहा, "इस हादसे में कार के ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई." उन्होंने कहा कि टक्कर की वजह से टू-व्हीलर पूरी तरह से कुचल गए, और मरने वालों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

सभी घायल खतरे से बाहर
पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट में 3 और लोग घायल हुए हैं, और वो सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने कहा कि मरने वालों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया गया है. 

Shariqul Hoda

