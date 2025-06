रेलवे ट्रैक को बना दिया हाइवे... 45 मिनट तक रुकी ट्रेनें, महिला का ड्रामा देख चकराए लोग!

Car on railway track: तेलंगाना में गुरुवार सुबह एक अजीब और चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला जब एक महिला अपनी कार लेकर सीधे रेलवे ट्रैक पर चल पड़ी. कोंडाकल रेलवे गेट और शंकरपल्ली स्टेशन के बीच यह अनोखा वीडियो वायरल वाला ड्रामा करीब 30 मिनट तक चला. इसके चलते कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं और यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी.

रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार से कार

असल में रेलवे अधिकारियों के मुताबिक महिला शंकरपल्ली से हैदराबाद की ओर रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार से कार चला रही थी. रेलवे कर्मचारियों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रुकी. हालात को देखते हुए एक आने वाली ट्रेन को रोकना पड़ा ताकि कोई बड़ा हादसा न हो.

इस घटना के कारण बेंगलुरु से हैदराबाद आने वाली ट्रेनों समेत कई सेवाएं प्रभावित हुईं. औसतन सभी ट्रेनें 45 मिनट तक लेट रहीं. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने यह भी बताया कि महिला के हाथ में कोई वस्तु थी. जिससे स्टाफ को और ज्यादा सतर्क रहना पड़ा.

Shocking in Telangana: A woman drove her car on the Kondakal railway track near Shankarpally to film a REEL, reportedly under the influence.

Despite staff attempts to stop her, she sped off, triggering panic. Hyderabad–Bengaluru trains were halted as a precaution.

She's now… pic.twitter.com/Ptj7EVkwgS

