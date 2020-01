नेपाल: केरल के 8 पर्यटकों की होटल के रूम में मिली लाशें, सामने आई ये वजह

काठमांड/नई दिल्ली: नेपाल के दमन में छुट्टियां मनाने पहुंचे केरल के 8 भारतीय पर्यटक मंगलवार को अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए. घटना एवरेस्ट पैनोरमा रिसॉर्ट में हुई जो मकवानपुर जिले के थाना नगर पालिका दमन में स्थित है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कमरे में गैस हीटर का उपयोग करने के बाद घुटन की वजह से पर्यटकों की मौत हो गई.

मकवानपुर के एसपी सुशील सिंह राठौर कहते हैं, "हम अभी तक मृतक के नाम की पहचान नहीं कर पाए हैं. वे कमरे में गैस हीटर का इस्तेमाल कर रहे थे, शायद घुटन से उनकी मौत हुई हो."

Nepal: Bodies of 8 tourists from Kerala who were found dead in a hotel room of a resort in Daman earlier today have been taken to hospital for postmortem. The bodies will be handed over to the kin of the deceased afterwards. https://t.co/GlbxCFeTqh pic.twitter.com/rA89GptWJQ

— ANI (@ANI) January 21, 2020