Jodhpur Rain Video: पानी में कागज की नाव की तरह बह गईं कारें, यहां दिखा भारी बारिश का कहर

Cars Washed Away In Rain Water: मानसून (Monsoon) आने के बाद से कई राज्यों में भारी बारिश (Heavy Rainfall) का कहर जारी है. इस बीच, राजस्थान (Rajasthan) के जोधपुर (Jodhpur) में हुई जोरदार बारिश के बाद सड़क पर दरिया बन गया और उसमें कारें कागज की नाव की तरह तैरती हुई दिखाई दीं. सड़कों पर भरे पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कारों को अपना साथ बहाकर ले गया. वीडियो में दो कारें पानी में बहती हुई दिखाई दे रही हैं. बारिश (Rain) से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. बता दें कि मौसम विभाग (IMD) ने बारिश को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के मुताबिक, आज (मंगलवार को) राजस्थान (Rajasthan), गुजरात (Gujarat) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में भी हल्की बारिश के आसार हैं.

बारिश के पानी में बह गईं कारें

बता दें कि दिनभर की उमस के बाद राजस्थान के जोधपुर (Jodhpur) में जमकर बादल बरसे. जोधपुर में हुई भारी बारिश के कारण शहर के भीतरी इलाकों में करीब 2 फीट तक पानी बहने लगा. वहीं तेज बारिश के कारण कई छोटी कारें पानी के बहाव में बहती नजर आईं. बारिश की वजह से जहां आम लोगों को परेशानी हुई तो वहीं जोधपुर वासी बरसात के बहते पानी का आनंद लेते नजर आए. बारिश के कारण जोधपुर में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति हो चुकी है और निचली बस्तियों में बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है. बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है.

#WATCH | Rajasthan: Cars washed away in Jodhpur after heavy rain triggered a flood-like situation late last night, July 25 pic.twitter.com/cfbtpZrnCv

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 25, 2022