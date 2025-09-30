Advertisement
trendingNow12942828
Hindi Newsदेश

तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा...विजय के करीबी पर केस दर्ज; दो गिरफ्तार

Karur Tragedy: करूर में एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ का मामला अभी थमा भी नहीं कि उनकी ही पार्टी के महासचिव ने तमिलनाडु की सियासत में हलचल मचा दी है. विजय की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा...विजय के करीबी पर केस दर्ज; दो गिरफ्तार

करूर में एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ का मामला अभी थमा भी नहीं कि उनकी ही पार्टी के महासचिव ने तमिलनाडु की सियासत में हलचल मचा दी है. विजय की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. तमिलगा वेत्त्रि कझगम (TVK) नेता आधव अर्जुना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट डाला था, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु की Gen-Z पीढ़ी को मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रतिरोध दिखाने की अपील की थी. हालांकि, बाद में पोस्ट डिलीट कर दिया गया.

यह पोस्ट विजय की करूर रैली में हुई भगदड़ के 48 घंटे के बाद किया गया था, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी. TVK नेता पर नॉर्थ जोन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. खबरों के मुताबिक, अर्जुना पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

हालांकि, डिलीट पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में TVK के नेता आधव अर्जुना ने युवा और Gen Z से एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की अपील की थी. अर्जुना ने तमिल में लिखे अपने पोस्ट में कहा कि पुलिस, सत्ताधारी वर्ग की 'फुट सोल्जर्स' बन चुकी है और इससे बाहर निकलने के लिए युवाओं का विद्रोह जरूरी है. उन्होंने आगे लिखा, 'जिस तरह युवाओं और Gen Z ने पहले एकजुट होकर सत्ता के खिलाफ रिवॉल्यूशन की थी, उसी तरह यहां भी युवाओं का उठ खड़ा होना तय है.' उन्होंने कहा कि, 'यही शासन परिवर्तन की नींव बनेगा और राज्य के आतंकवाद के खिलाफ आखिरी शब्द साबित होगा. जब भूत राज करेंगे, तो पीछे सिर्फ शास्त्र ही बचेंगे!'

Add Zee News as a Preferred Source

यह मामला उस समय दर्ज हुआ है, जब कुछ घंटे पहले ही पार्टी चीफ और एक्टर विजय ने एक वीडियो संदेश जारी किया था. इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से अपील की थी कि वे उनके पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हाथ न डालें.

 करूर भगदड़ पर क्या बोले एक्टर विजय?

विजय ने 27 सितंबर को करूर में हुई भगदड़ पर गहरी पीड़ा जताई और कहा कि उनका दिल दर्द से भरा है.' एक्टर ने कहा कि उनके लिए हमेशा सबसे बड़ी प्राथमिकता जनता की सुरक्षा है, क्योंकि लोग उनसे प्यार और स्नेह के कारण बड़ी संख्या में जुटते हैं. उन्होंने बताया कि वे और उनकी पार्टी के लोग सिर्फ तय जगह पर गए. उन्होंने कहा, 'हमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी, पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर केस दर्ज कर दिए गए हैं.' विजय ने मुख्यमंत्री स्टालिन से कहा, 'सीएम साहब, अगर बदला लेना है तो मुझसे लीजिए, लेकिन मेरे लोगों को मत छुइए. मैं घर या दफ्तर पर मिल जाऊंगा, जो करना है मुझसे कीजिए.' 

डीएमके ने विजय पर साधा निशाना

उधर, सत्ता पक्ष डीएमके के ए. राजा ने विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि 'भागना मतलब अपराधबोध है.' उन्होंने सवाल किया कि जब हादसा हुआ तो विजय ने अपने दूसरे नेताओं या साथियों को पीड़ितों की मदद के लिए क्यों नहीं भेजा? राजा ने कहा, 'सरकार से भागना, इसका मतलब है कि आप अपनी गलती मान रहे हैं. यह सब आपकी वजह से हुआ, यही आपकी अंतरात्मा कह रही है.'

TVK के दो नेता गिरफ्तार

इस बीच, पुलिस ने सोमवार को टीवीके के दो नेताओं,  करूर पश्चिम जिला सेक्रेटरी मथियाझगन और करूर नगर पदाधिकारी पौन राज  को गिरफ्तार किया. मंगलवार को अदालत ने पौन राज को 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

TVK Rally StampedeVijayAadhav Arjuna

Trending news

तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
TVK Rally Stampede
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
weather update
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
PPF
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
;