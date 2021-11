Islam में 'सुधार' की मांग करने वाले Wasim Rizvi की बढ़ी मुश्किलें, ओवैसी ने दर्ज कराया केस

हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस ने AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की शिकायत पर यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) और उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. ओवैसी का आरोप है कि रिजवी ने कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई और पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है. उनकी तहरीर के बाद हैदराबाद के कमातीपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.

असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के नेतृत्व में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के डेलीगेशन ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात की. ओवैसी ने आरोप लगाया कि वसीम रिजवी ने एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को 'बदनाम' किया है. उन्होंने कहा कि रिजवी (Wasim Rizvi) के बयानों को भारत के मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी की भावना पैदा करने के लिए भी निशाना बनाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप शांति भंग होने का खतरा हो सकता है.

ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ट्वीट कर कहा, 'मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने और पैगंबर मोहम्मद (पीबीयूएच) का अपमान करने के लिए वसीम रिजवी के खिलाफ हमारी शिकायत के बाद, प्राथमिकी दर्ज की गई है और एसआई, कामतीपुरा पीएस को मामला सौंपा गया है. हमें उम्मीद है कि तत्काल कार्रवाई की जाएगी.'

कमिश्नर से मीटिंग के बाद ओवैसी ने कहा कि उन्होंने आयुक्त को किताब के अंश भी दिए. ओवैसी ने उम्मीद जताई कि तेलंगाना सरकार इस मामले में केस दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार भी करेगी. उन्होंने देश के मुसलमानों मुसलमानों और अन्य 'शांतिप्रिय' लोगों से भी अपने-अपने इलाकों में रिजवी (Wasim Rizvi) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करवाने की अपील की.

Following our complaint against Wasim Rizvi for creating hatred against Muslims & insulting Prophet Mohammed (PBUH), FIR has been registered and case has been entrusted to SI, Kamatipura PS. We hope that immediate action is taken pic.twitter.com/ccATgwCa5t

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 17, 2021