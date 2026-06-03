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सूटकेस में नोट, साथ में रिवॉल्वर... कोलकाता के इस कॉलेज में चल रहा था कौन सा गंदा खेल?

कोलकाता के एक कॉलेज से सूटकेस में भारी मात्रा में नकदी और रिवॉल्वर मिलने के बाद हड़कंप मच गया. आखिर परिसर के अंदर कौन सा खेल चल रहा था? पुलिस जांच में सामने आ रहे चौंकाने वाले खुलासों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पूरी खबर पढ़ें.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 08:02 AM IST
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कॉलेज के अंदर सूटकेस में रखे थे करोड़ों के नोट, TMC कनेक्शन से मचा हड़कंप
कॉलेज के अंदर सूटकेस में रखे थे करोड़ों के नोट, TMC कनेक्शन से मचा हड़कंप

कोलकाता के सुरेंद्र नाथ कॉलेज में सामने आए एक मामले ने शिक्षा जगत के साथ-साथ राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा छेड़ दी है. जानकारी के अनुसार, कॉलेज परिसर में स्थित टीएमसी छात्र परिषद के कार्यालय से बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने का दावा किया जा रहा है. शुरुआती रिपोर्टों में इस रकम के करोड़ों रुपये तक होने की बात कही जा रही है, हालांकि संबंधित अधिकारियों की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

सूत्रों के मुताबिक, छात्र संगठन के दफ्तर में कई सूटकेस रखे हुए थे. जांच के दौरान जब इन सूटकेसों को खोला गया तो उनमें भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई. हैरानी की बात यह रही कि कई नोट जले हुए या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हालत में मिले. घटना की खबर फैलते ही कॉलेज परिसर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई. इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं. सबसे अहम सवाल यह है कि छात्र यूनियन के कार्यालय में इतनी बड़ी रकम आखिर क्यों रखी गई थी. साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि यह पैसा किसका था और वहां तक कैसे पहुंचा.

नोटों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें

फिलहाल इन सवालों के स्पष्ट जवाब सामने नहीं आए हैं. मामले के सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. कई लोग पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके. स्थानीय निवासियों और छात्रों के बीच भी इस घटना को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. कुछ लोग इसे सामान्य नकदी बरामदगी से कहीं बड़ा मामला मान रहे हैं और इसके पीछे किसी व्यापक वित्तीय अनियमितता या संगठित नेटवर्क की आशंका जता रहे हैं.

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नोटों के मिलने से कॉलेज प्रशासन सवालों के घेरे में

हालांकि जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. फिलहाल जले हुए नोटों से भरे सूटकेसों की बरामदगी ने कॉलेज प्रशासन और संबंधित संगठनों को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है. अब सभी की निगाहें जांच एजेंसियों पर टिकी हैं, जिनकी रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस रहस्यमय नकदी का स्रोत क्या था और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे.

यह भी पढ़ेंः क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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