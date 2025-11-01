आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी

Caste Census: स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज पहली बार जाति आधारित जनगणना होने जा रही है. इसका पहला चरण यानी हाउसलिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस (HLO) आज 1 नवंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है. इसके लिए सरकार सेल्फ एन्यूमरेशन मॉड्यूल का टेस्ट शुरू करेगी. इस दौरान चुनिंदा क्षेत्रों में गणनाकर्मी ( Enumerator) प्रमुख नागरिकों के घर जाकर वेबसाइट में उनकी डीटेल्स भरने में मदद करेगी. बता दें कि देश में पहली बार डिजिटली जनगणना की जा रही है.

2 चरणों में होगा ट्रायल

गणनाकर्मी नागरिकों को ऑनलाइन पोर्टल में डीटेल्स भरने में मदद करेंगे. इसको लेकर एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि यह अभ्यास सेल्फ कैल्कुलेशन मॉड्यूल की प्रभावशीलता को जांचने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह देश का पहला डिजिटल सेंसस होगा और आजाद भारत में पहली बार जाति आधारित गणना भी शामिल की जाएगी. 'द हिंदू' के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि यह ट्रायल 2 चरणों में होगा, जिसमें 1-7 नवंबर 2025 तक वेबसाइट की मदद से सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया होगी, जबकि 10-30 नवंबर 2025 तक एन्यूमरेटर घर-घर जाकर बाकी डाटा इकट्ठा करेंगे.

कैसे होगी जनगणना?

'द हिंदू' के मुताबिक सेल्फ कैल्कुलेशन पोर्टल और मोबाइल ऐप का लिंक सार्वजनिक रूप से शेयर नहीं किया जाएगा. इस दौरान घरों से संबंधित तकरीबन 10 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें मकान संख्या, भवन की छत और फर्श का प्रमुख पदार्थ, परिवार के हेड का नाम, लिंग और घर में रहने वाले लोगों की संख्या, पानी का सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, शौचालय की उपलब्धता, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला फ्यूल, कंप्यूटर, टीवी, गाड़ी और मोबाइल जैसी चीजों की जानकारी ली जाएगी.

कैसे होगा प्री टेस्ट?

रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने 16 अक्टूबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर बताया था कि HLO का यह प्री टेस्ट 10-30 नवंबर 2025 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चयनित इलाकों में किया जाएगा, जबकि सेल्फ कैलकुलेशन की सुविधा 1-7 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी. अधिकारी के मुताबिक एन्यूमरेटर पहले चुने गए नागरिकों को पोर्टल का पता शेयर करेंगे. इसके बाद वे 10-30 नवंबर 2025 के बीच दोबारा उन्हीं घरों का दौरा करेंगे और बचे हुए घरों की जानकारी मोबाइल ऐप पर इकट्ठा करेंगे. इन दोनों मॉड्यूल्स को सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा गया है.

FAQ

क्या है जाति आधारित जनगणना?

जाति आधारित जनगणना एक प्रक्रिया है जिसमें लोगों की जाति, धर्म, और अन्य सामाजिक और आर्थिक जानकारी इकट्ठा की जाएगी.

कैसे होगा डेटा संग्रह?

डेटा संग्रह के लिए गणनाकर्मी घर-घर जाकर लोगों की जानकारी इकट्ठा करेंगे और ऑनलाइन पोर्टल में भरेंगे.