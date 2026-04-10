जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार

CJI Surya Kant: सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक की मांग वाली PIL खारिज कर दी. CJI सूर्यकांत ने याचिका में इस्तेमाल अभद्र भाषा पर कड़ी नाराजगी जताई और याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई. कोर्ट ने कहा कि पहले अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए. बता दें कि 2027 की जनगणना में पहली बार व्यापक जातिगत डेटा शामिल होगा.
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Caste Census: सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने न सिर्फ याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, बल्कि उसमें इस्तेमाल की गई भाषा पर भी कड़ी आपत्ति जताई. अदालत ने कहा कि याचिका में अभद्र और अस्वीकार्य शब्दों का प्रयोग किया गया है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता स्वयं अदालत में उपस्थित हुआ. इस दौरान CJI सूर्यकांत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आपने अपनी याचिका में बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल किया है. ऐसी भाषा आप कहां से लेकर आते हैं? उन्होंने यह भी पूछा कि याचिका किससे लिखवाई गई है और क्यों इसमें इस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया.
इस मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने की. बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए साफ किया कि इस तरह की भाषा अदालत में स्वीकार्य नहीं है. याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जाति जनगणना पर रोक लगाने की मांग की थी. इसके अलावा, याचिका में एक संतान वाले परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की नीति बनाने की भी मांग की गई थी. याचिका में जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों को भी जोड़ा गया था. बता दें कि इससे पहले भी 2 फरवरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य PIL पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. उस याचिका में 2027 की जनगणना में जातिगत आंकड़ों को दर्ज करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे.
सुनवाई के दौरान CJI ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि अदालत आने से पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे को पहले प्रशासनिक स्तर पर उठाना चाहिए और समाधान की कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि कानून की समझ रखने वाले व्यक्ति को पहले मुद्दों का विश्लेषण कर अधिकारियों को जागरूक करना चाहिए, उसके बाद ही अदालत का रुख करना चाहिए.
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इस याचिका में कई अन्य नीतिगत मांगें भी शामिल थीं, जैसे एक समान संपर्क भाषा विकसित करना, टीवी कार्यक्रमों के जरिए कानूनी जागरूकता बढ़ाना, और फूड सेफ्टी से जुड़े सुधार लागू करना.
अदालत ने इन सभी पहलुओं को देखते हुए याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया.
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