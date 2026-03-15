चुनावी राज्यों में किस जाति और समुदाय का कितना दबदबा? कौन किसके साथ, जानिए

Assembly elections 2026 Caste factor: देश में चाहे कोई चुनाव हो, भारत की राजनीति में जातीय समीकरण ही अधिकांश मामलों में चुनाव की दशा और दिशा तय करता है. चुनावी जीत-हार में अक्सर जातिगत समीकरणों को जिम्मेदार माना जाता है. हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनाव जाति के आधार पर ही लड़े जाते हों, लेकिन कास्ट फैक्टर की अहमियत से कोई भी दल या नेता इनकार नहीं कर सकता है. कुछ लोग क्षेत्रवाद के समीकरणों पर चुनाव लड़ते हैं, कोई विकास को प्रचार की थीम बनाकर सबका साथ-सबका विकास की बात करता है. किसी दल के नेता को अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के एकमुश्त वोट बैंक पर भरोसा होता है. वहीं शायद ही कोई ऐसा नेता हो, जो जातीय समीकरण न साधता हो.

2026 में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी रणभेरी बज गई. करोड़ों मतदाता अपने वोट की चोट से यानी मताधिकार का प्रयोग करके अपने इलाके का विधायक और प्रदेश की सरकार चुनेंगे. जातीय समीकरण क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं.

विधानसभा चुनाव और जातिगत समीकरण

चुनावी राज्यों के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में कहीं एससी-एसटी वर्ग के मतदाता प्रमुख भूमिका में हैं, तो कहीं पर ओबीसी मतदाता जीत-हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं. असम और बंगाल के कई जिलों में मुस्लिम मतदाताओं का रुख ही जीत-हार की दशा-दिशा तय करता है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है की बीजेपी जो खुद को हर जाति-वर्ग की पार्टी मानती है, उसके ऊपर भी जनरल कैटिगिरी यानी सवर्ण जातियों की पार्टी होने का जो टैग लगा था, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद हटा नहीं है.

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तमिलनाडु में पिछड़ी जातियों का स्थायी वर्चस्व

यूं तो जातिगत जनगणना अभी नहीं हुई है, लेकिन तमिलनाडु की बात करें तो यहां बीते 60 सालों में ओबीसी समुदाय का सियासी दबदबा रहा है. तमिलनाडु में द्रविण राजनीति की शुरुआत 1949 में नई पार्टी ‘द्रविड़ मुनेत्र कड़गम’ यानी डीएमके की स्थापना से हुई. यानी द्रविड़ दलों के नेताओं ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई तब से कांग्रेस तमिलनाडु की सत्ता से 'आउट' है. वहीं तमिलनाडु विधानसभा पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का वर्चस्व रहा है. खासकर 1967 में जब डीएमके की सरकार बनी तो सीएन अन्नादुरई मुख्यमंत्री बने तब से तमिलनाडु में ओबीसी मुख्य भूमिका में बने हुए हैं.

तमिलनाडु विधानसभा में पिछड़ा वर्ग से आने वाले विधायकों की हिस्सेदारी 70 फीसदी तक रही है. 21वीं सदी में सत्ता में ओबीसी की हिस्सेदारी कुछ कम हुई. इसके बावजूद तमिलनाडु में ओबीसी का वर्चस्व कायम है. 2010 से 2020 तक तमिलनाडु में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 75 फीसदी से ज्यादा थी.