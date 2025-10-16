Advertisement
trendingNow12964432
Hindi Newsदेश

जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ 'कैच द रेन' अभियान, पानी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए होगी जियो टैगिंग

Catch The Rain Campaign: जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी जल निकायों की मैपिंग करने के लिए एक महीने का जियो-टैगिंग अभियान शुरू किया है. यह पहल 'कैच द रेन' अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ 'कैच द रेन' अभियान, पानी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए होगी जियो टैगिंग

Catch The Rain Campaign: जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी जल निकायों की मैपिंग करने के लिए एक महीने का जियो-टैगिंग अभियान शुरू किया है. यह पहल, राष्ट्रव्यापी जल शक्ति अभियान 'कैच द रेन' अभियान का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र की जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को दूर करना और दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

जम्मू-कश्मीर जल-अधिशेष क्षेत्र होने के कारण, जलवायु परिवर्तन और मानवीय दबाव, जैसे घटते ग्लेशियर और बढ़ते शहरीकरण से खतरों का सामना कर रहा है. डल, वुलर और अंचार जैसी प्रमुख झीलें गाद, अतिक्रमण और अनुपचारित सीवेज के कारण काफी क्षतिग्रस्त हो गई हैं. अब सरकारी अभियान जल शक्ति अभियान के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है: जिसका नाम 'कैच द रेन-2025' रखा गया है. यह अभियान केवल नियोजन से लेकर जमीनी स्तर पर, जल संरक्षण उपायों के समुदाय-संचालित कार्यान्वयन की ओर एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है.

जल निकायों की बेहतर निगरानी के लिए होगी मैपिंग

Add Zee News as a Preferred Source

वन, जल शक्ति और ग्रामीण विकास विभागों को समन्वय का कार्य सौंपा गया है. यह अभियान वन और गैर-वन दोनों क्षेत्रों के जल निकायों को कवर करेगा. इस अभियान को सर्दियों में बर्फबारी के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों के दुर्गम होने से पहले पूरा करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है. जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों ने पहले ही जिला जल संरक्षण योजनाएं (DWCP) तैयार कर JSA पोर्टल पर अपलोड कर दी हैं, जिससे जियो-टैगिंग और उसके बाद के संरक्षण प्रयासों के लिए एक वैज्ञानिक आधार तैयार हो गया है. यह अभियान अलग-अलग JSA निधियों पर निर्भर रहने के बजाय, मौजूदा योजनाओं और MGNREGS तथा वित्त आयोग अनुदान जैसे स्रोतों से प्राप्त धन का लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया है.

एक डिजिटल सूची बनाकर, सरकार पर्यावरण प्रबंधन के लिए अधिक डेटा-संचालित दृष्टिकोण की ओर बढ़ सकती है. सटीक मैपिंग जल निकायों की बेहतर निगरानी को सक्षम करेगा और वैज्ञानिक सटीकता के साथ अवैध अतिक्रमणों से लड़ने में मदद करेगा. यह पहल सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसके मुख्य उद्देश्य जल सुरक्षा और स्थिरता हैं. डेटा-संचालित दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी का उद्देश्य जलवायु लचीलापन बनाना और भावी पीढ़ियों के लिए क्षेत्र के जल संसाधनों को सुरक्षित करना है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

catch the rain campaign

Trending news

गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
karnataka
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
DIG
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
rss
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
amit shah
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
Bhupendra Patel
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
Sentinel Island
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
Supreme Court News
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
Bangladeshi
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी