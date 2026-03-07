Advertisement
Hindi Newsदेशवो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे लेकिन... हिंद महासागर में ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर

वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे लेकिन... हिंद महासागर में ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर

एस जयशंकर ने बताया, '1 मार्च को हमने कहा कि आप आ सकते हैं और उन्हें आने में कुछ दिन लगे और फिर वे कोच्चि पहुंच गए. वहां बहुत सारे युवा कैडेट थे. जब शिप निकला था और जब शिप यहां आया, तो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी... वे फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और फिर वे एक तरह से गलत साइड में फंस गए... 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 07, 2026, 02:05 PM IST
S Jaishankar
S Jaishankar

ईरान की अमेरिका और इजरायल से जंग जारी है. अमेरिका के ईरानी जहाज को डुबाए जाने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी है. रायसीना डायलॉग 2026 में बोलते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हिंद महासागर में US द्वारा ईरानी जहाज पर हमले की घटना पर बात करते हुए कहा कि ईरानी जहाज फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहा था लेकिन वो गलत साइड से फंस गए और ऐसे में अमेरिका ने उस वॉरशिप पर हमला कर दिया. एस जयशंकर ने मीडिया से बातचीत में बताया, 'मैं भी UNCLOS और इंटरनेशनल कानून का सपोर्ट करता हूं... हमें ईरानी साइड से मैसेज मिला कि एक शिप, जो उस समय हमारे बॉर्डर के सबसे पास था, हमारे पोर्ट में आना चाहता था. वे बता रहे थे कि उन्हें दिक्कत हो रही है...'

 एस जयशंकर ने आगे बताया, '1 मार्च को हमने कहा कि आप आ सकते हैं और उन्हें आने में कुछ दिन लगे और फिर वे कोच्चि पहुंच गए... वहां बहुत सारे युवा कैडेट थे... जब शिप निकला था और जब शिप यहां आया, तो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी... वे फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और फिर वे एक तरह से गलत साइड में फंस गए... श्रीलंका में भी एक के साथ ऐसी ही सिचुएशन थी. इस वजह से उन्होंने जो समझा वो किया और उनमें से एक बदकिस्मती से ऐसा नहीं कर पाया... हमने सिचुएशन को इंसानियत के नजरिए से देखा. लीगल इशू के अलावा और मुझे लगता है कि हमने सही काम किया.'

एस जयशंकर ने बताई तीनों वॉरशिप के भारत में होस्टिंग की कहानी

एस जयशंकर ने बताया, ये कमेंट्स ईरान के तीन नेवी वेसल के मामले में आए हैं, जो मार्च के पहले सप्ताह में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते युद्ध के सेंटर में आ गए थे. ये वॉरशिप IRIS Dena, IRIS Lavan, और IRIS Bushehr तीनों ही हिंद महासागर में काम कर रहे थे और इन सभी वॉरशिपों ने फरवरी की शुरुआत में विशाखापत्तनम में इंडियन नेवी द्वारा होस्ट किए गए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और MILAN 2026 एक्सरसाइज में हिस्सा भी लिया था.

हमें खाड़ी में रहने वाले 9-10 मिलियन लोगों की चिंताः एस जयशंकर

EAM डॉ. एस जयशंकर ने कहा, 'भारतीय लोग मर्चेंट शिप चलाने वालों में एक बड़े हिस्से के तौर पर शामिल हैं. हर बार जब सामान ले जाने वाले जहाज पर हमला होता है, तो इस बात की बहुत संभावना होती है कि जहाज का एक हिस्सा भारतीयों द्वारा चलाया जा रहा हो... हमें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मौतें हुई हैं... देश में हमारे लोगों, मर्चेंट मरीनर्स के हित और हम उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? इस बारे में पूरी पहचान होनी चाहिए. इस संकट के प्रति हमारा नज़रिया इस बात से तय होता है कि खाड़ी में हमारे 9-10 मिलियन लोग रहते हैं. उनकी भलाई उतनी ही जरूरी है जितनी मर्चेंट शिपिंग की... देशों के अपने हित, अपनी आर्थिक या एनर्जी से जुड़ी चिंता होती हैं और जाहिर है, हमारी पॉलिसी में इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा. मुझे लगा कि मर्चेंट मरीन वाले हिस्से को उतनी अहमियत नहीं मिली है...'

एस जयशंकर ने वॉरशिप को लेकर बताया भारत का नजरिया

जयशंकर ने ज़ोर देकर कहा कि भारत का नजरिया मानवीय कारणों से था. जयशंकर ने आगे कहा, 'जाहिर है श्रीलंका में भी ऐसी ही स्थिति थी, उन्होंने जो फ़ैसला लिया, वह किया और उनमें से एक दुर्भाग्य से ऐसा नहीं कर पाया... हमने कानूनी मुद्दों के अलावा, मानवता के नज़रिए से स्थिति को देखा और मुझे लगता है कि हमने सही काम किया.'

भारतीय सागर की सच्चाई को समझेंः एस जयशंकर

विदेश मंत्री ने आगे कहा, 'इस पर सोशल मीडिया पर बहुत बहस चल रही है.... कृपया इंडियन ओशन की सच्चाई को समझें. डिएगो गार्सिया पिछले पांच दशकों से इंडियन ओशन में है... यह बात कि जिबूती में विदेशी सेनाएं मौजूद हैं, इस सदी के पहले दशक की शुरुआत में हुई थी. हंबनटोटा इसी दौरान सामने आया...' 

यह भी पढ़ेंः ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है.

S Jaishankar, Iranian Ship, us attack on iran

