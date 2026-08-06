/अमेरिकी नागरिकों को डराकर वसूलते थे करोड़ों, CBI ने इंटरनेशनल साइबर गैंग का किया पर्दाफाश; 4 गिरफ्तार

CBI के अनुसार, ठगी से हासिल की गई क्रिप्टोकरेंसी को कई अलग-अलग क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए घुमाकर अमेरिका से बाहर भेजा जाता था. बाद में इन पैसों को दिल्ली में मौजूद ऑपरेटरों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग कर नकदी में बदला जाता था. इस मामले में CBI ने 5 और 6 अगस्त की दरम्यानी रात पंजाब और दिल्ली में कुल 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. इनमें मोहाली स्थित सरगना का फर्जी कॉल सेंटर भी शामिल था. कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने 20 से अधिक मोबाइल फोन, 15 लैपटॉप और टैबलेट, कई हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, बड़ी मात्रा में नकदी, महत्वपूर्ण दस्तावेज और क्रिप्टो वॉलेट बरामद किए हैं. CBI ने गिरोह के सरगना सहित उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया है. एजेंसी अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और विदेशों तक फैले आर्थिक लेन-देन की जांच कर रही है।