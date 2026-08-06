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अमेरिकी नागरिकों को डराकर वसूलते थे करोड़ों, CBI ने इंटरनेशनल साइबर गैंग का किया पर्दाफाश; 4 गिरफ्तार

CBI Action On International Tax Fraud: CBI ने अमेरिका के लोगों को ठगने वाले इंटरनेशनल टेक सपोर्ट फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है. मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. ये आरोपी खुद को बड़ी कंपनी का प्रतिनिधि बताकर लोगों को ठगते थे.

Written ByPramod Sharma
Published: Aug 06, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:33 PM IST
अमेरिकी नागरिकों को डराकर वसूलते थे करोड़ों, CBI ने इंटरनेशनल साइबर गैंग का किया पर्दाफाश; 4 गिरफ्तार

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