/अमेरिकी नागरिकों को डराकर वसूलते थे करोड़ों, CBI ने इंटरनेशनल साइबर गैंग का किया पर्दाफाश; 4 गिरफ्तार

International Tax Fraud: CBI ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय टेक सपोर्ट फ्रॉड और वसूली (Extortion) रैकेट का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह पंजाब और दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर और ऑफिस चलाकर मुख्य रूप से अमेरिका के नागरिकों को अपना शिकार बना रहा था.
CBI के मुताबिक गिरोह का सरगना अपने साथियों के साथ खुद को माइक्रोसॉफ्ट, वित्तीय संस्थानों और अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों का प्रतिनिधि बताकर लोगों को ठगता था.
आरोपी इंटरनेट पर ऐसे फर्जी पॉप-अप दिखाते थे, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के नकली टोल-फ्री नंबर दिए जाते थे, जैसे ही कोई व्यक्ति उस नंबर पर कॉल करता, उसकी बात सीधे गिरोह के फर्जी कॉल सेंटर से कराई जाती. इसके बाद आरोपी लोगों को यह कहकर डराते थे कि उनका कंप्यूटर हैक हो गया है और उसे ठीक कराने के नाम पर उनसे पैसे वसूलते थे. कई मामलों में पीड़ितों को यह झूठ बोलकर भी धमकाया जाता था कि उनके कंप्यूटर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी गंभीर अवैध सामग्री मिली है और अगर उन्होंने तुरंत भुगतान नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. डर के कारण पीड़ितों से बिटकॉइन एटीएम के जरिए क्रिप्टोकरेंसी में फिरौती जमा करवाई जाती थी.
CBI के अनुसार, ठगी से हासिल की गई क्रिप्टोकरेंसी को कई अलग-अलग क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए घुमाकर अमेरिका से बाहर भेजा जाता था. बाद में इन पैसों को दिल्ली में मौजूद ऑपरेटरों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग कर नकदी में बदला जाता था. इस मामले में CBI ने 5 और 6 अगस्त की दरम्यानी रात पंजाब और दिल्ली में कुल 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. इनमें मोहाली स्थित सरगना का फर्जी कॉल सेंटर भी शामिल था. कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने 20 से अधिक मोबाइल फोन, 15 लैपटॉप और टैबलेट, कई हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, बड़ी मात्रा में नकदी, महत्वपूर्ण दस्तावेज और क्रिप्टो वॉलेट बरामद किए हैं. CBI ने गिरोह के सरगना सहित उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया है. एजेंसी अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और विदेशों तक फैले आर्थिक लेन-देन की जांच कर रही है।
जांच में सामने आया कि वर्ष 2022 में अमेरिका के फ्लोरिडा की एक महिला को यह कहकर डराया गया कि उसकी निजी और बैंकिंग जानकारी से समझौता हो गया है और उसके कंप्यूटर में अवैध सामग्री डाल दी गई है. दबाव में आकर उसने कई किश्तों में करीब 4.40 लाख अमेरिकी डॉलर बिटकॉइन एटीएम के जरिए जमा कर दिए. इसी तरह वर्ष 2023 में न्यू जर्सी की एक अन्य महिला को भी इसी तरीके से निशाना बनाया गया. उसे विश्वास दिलाया गया कि उसका कंप्यूटर हैक हो चुका है और बैंक खाते खतरे में हैं. डर के कारण उसने भी करीब 1.30 लाख अमेरिकी डॉलर बिटकॉइन एटीएम के जरिए आरोपियों को भेज दिए. CBI का कहना है कि मामले की जांच जारी है और इस अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.