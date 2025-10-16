Advertisement
देश

CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड, जानिए क्या है मामला

Ropar Range DIG, Harcharan Singh Bhullar: सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को रोपड़ रेंज के DIG को गिरफ्तार किया गया है. कहा जा रहा है कि उनपर भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने से जैसे संगीन आरोप हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 16, 2025, 03:16 PM IST
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड, जानिए क्या है मामला

DIG Ropar Harcharan Singh Bhullar: सीबीआई ने DIG रोपड़ हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि उन्हें मोहाली से पकड़ा है. जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम ने आज हरचरण सिंह भुल्लर के दफ्तर में रेड की थी. उनके खिलाफ यह एक्शन रंगे हाथों रिश्वत लेने के आरोप में लिया जा रहा है. इसके अलावा CBI ने उन्हें रंगे हाथों 5 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए भी पकड़ा है. हालांकि अभी सीबीआई की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन जल्द ही विस्तृत बयान जारी करने की उम्मीद है.

जानकारी है कि CBI पिछले कुछ दिनों से भुल्लर पर नजर रख रही थी. आज ट्रैप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है. वहीं भुल्लर को पकड़ने के बाद चंडीगढ़ और रोपड़ में उनके ठिकानों पर सीबीआई ने दबिश दी है. सूत्र दावा कर रहे हैं कि भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद उनके घर और कार्यालय पर की छापेमारी की. कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड मिले हैं.

कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि मंडी गोबिंदगढ़ में एक कबाड़ व्यापारी द्वारा डीआईजी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद यह कार्रवाई की गई. 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हरचरण भुल्लर पंजाब पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. वर्तमान में वे रोपड़ रेंज के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद पर कार्यरत हैं.

वहीं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने गिरफ्तारी के बाद कोई भी तत्काल टिप्पणी करने से इनकार किया है. यह मामला फिलहाल जांच के तहत है और अधिकारियों का कहना है कि आगे की कार्रवाई जांच के परिणामों पर निर्भर करेगी.

