CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, इंटरपोल ने जारी किया था 'रेड नोटिस'
Hindi Newsदेश

CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, इंटरपोल ने जारी किया था 'रेड नोटिस'

Fraud Accused Arrested: CBI ने गुजरात पुलिस, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की है. सीबीआई ने एक फरार आरोपी को UAE से वापस लाया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:32 AM IST
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, इंटरपोल ने जारी किया था 'रेड नोटिस'

Babubal Jain: CBI ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और गुजरात पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. CBI ने फरार आरोपी हर्षित बाबूलाल जैन के UAE से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है. बता दें कि हर्षित बाबूलाल जैन पर टैक्स चोरी, अवैध जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं. 

कैसे हुई गिरफ्तारी?
गुजरात पुलिस के कहने पर CBI ने 9 अगस्त 2023 को इंटरपोल से उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया था. इसके बाद UAE सरकार मे उसे भारत को सौंप दिया. शुक्रवार, 5 सितंबर को उसे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात पुलिस को सौंपा गया. 

यह खबर अपडेट की जा रही है...

TAGS

CBI Interpol Caseharshit babulal jain

;