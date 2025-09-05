CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, इंटरपोल ने जारी किया था 'रेड नोटिस'

Babubal Jain: CBI ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और गुजरात पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. CBI ने फरार आरोपी हर्षित बाबूलाल जैन के UAE से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है. बता दें कि हर्षित बाबूलाल जैन पर टैक्स चोरी, अवैध जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं.

कैसे हुई गिरफ्तारी?

गुजरात पुलिस के कहने पर CBI ने 9 अगस्त 2023 को इंटरपोल से उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया था. इसके बाद UAE सरकार मे उसे भारत को सौंप दिया. शुक्रवार, 5 सितंबर को उसे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात पुलिस को सौंपा गया.

यह खबर अपडेट की जा रही है...