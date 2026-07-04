/रेलवे में नौकरी के अरमानों पर डाका, 2022 में साउथ वेस्टर्न रेलवे का पेपर भी हुआ था लीक, सीबीआई ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

Railway recruitment exam paper leaked: बेंगलुरु से रेलवे भर्ती परीक्षा के पेपर लीक (Railway paper leak) मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सीबीआई (CBI) अधिकारियों के मुताबिक, इन दोनों ही आरोपियों को 3 जुलाई को बेंगलुरु से पकड़ा गया.
मामला साल 2022 में साउथ वेस्टर्न रेलवे की ओर से आयोजित जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम (GDCE-2022) का है, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की भर्ती के लिए कराया गया था.
इस पूरे गोरखधंधे में सीबीआई ने साउथ वेस्टर्न रेलवे की शिकायत पर पहले ही 23 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया था.
जांच में ये खुलासा भी हुआ है कि यही दोनों आरोपी पेपर लीक की साजिश के मुख्य सूत्रधार थे. इन पर आरोप है कि इन्होंने परीक्षा से पहले चुनिंदा अभ्यर्थियों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने की साजिश रची और उसे अंजाम दिया.
दोनों आरोपियों को 4 जुलाई को बेंगलुरु की अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें चार दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है. सीबीआई अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है और मामले की आगे की जांच जारी है.
आरोपियों के पास से जब्त की गई सामग्री में स्कैनर, प्रिंटर, परीक्षा से जुड़े दस्तावेज और अभ्यर्थियों का विवरण शामिल है. जांचकर्ताओं का ये भी मानना है कि बरामद उपकरणों का इस्तेमाल गोपनीय परीक्षा सामग्री को लीक करने और उसे प्रसारित करने के लिए किया गया था.
सीबीआई के मुताबिक जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों से पता चला है कि दोनों आरोपियों का प्रश्नपत्र लीक करने और भर्ती परीक्षा से पहले चुनिंदा अभ्यर्थियों तक उसे पहुंचाने की व्यापक साजिश से सीधा संबंध था. सीबीआई ने ये भी बताया कि कथित परीक्षा धोखाधड़ी में शामिल पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए अतिरिक्त सबूतों की जांच की जा रही है. जांच एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि इस गिरोह का संबंध अन्य रेलवे भर्ती परीक्षाओं या दूसरे राज्यों में हुए पेपर लीक मामलों से तो नहीं है.
आरोपियों के ठिकानों से एजेंसी ने स्कैनर, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परीक्षा रिकॉर्ड और अभ्यर्थियों का कुछ जरूरी डेटा भी बरामद हुआ है.