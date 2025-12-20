Advertisement
trendingNow13048133
Hindi Newsदेशदो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन

दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन

Lt Colonel arrested: केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को भारी कैश के साथ गिरफ्तार किया है. सेना के अफसर पर भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 21, 2025, 12:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ai photo
ai photo

CBI arrests Lt Colonel Deepak Kumar Sharma: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और विनोद कुमार को रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा उत्पादन विभाग से जुड़े कथित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी की ये कार्रवाई सीबीआई द्वारा 19 दिसंबर, 2025 को मामला दर्ज करने के बाद तब हुई जब एजेंसी को डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों और प्राइवेट कंपनियों से जुड़ी अवैध गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली. 

रिश्वत मांगने और लेने का आरोप

जांचकर्ताओं के अनुसार, शर्मा पर रक्षा निर्माण और निर्यात में लगी कुछ फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए रिश्वत मांगने और लेने का आरोप है. CBI अधिकारियों ने बताया कि शर्मा को बेंगलुरु की एक कंपनी से 3 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया. बताया जाता है कि फर्म के भारतीय संचालन का काम राजीव यादव और रवजीत सिंह संभालते थे, जो कथित तौर पर अवैध तरीकों से फायदे हासिल करने के लिए शर्मा के रेगुलर टच में थे.

Add Zee News as a Preferred Source

दो करोड़ से ज्यादा कैश बरामद

विनोद कुमार पर कंपनी के कहने पर 18 दिसंबर, 2025 को शर्मा को रिश्वत की रकम पहुंचाने का आरोप है. दिल्ली में शर्मा के आवास सहित कई जगहों पर तलाशी के दौरान, CBI ने 3 लाख रुपये की रिश्वत की रकम के साथ 2.23 करोड़ रुपये नकद बरामद किए. वहीं राजस्थान के श्री गंगानगर में शर्मा की पत्नी, कर्नल काजल बाली के घर से अतिरिक्त 10 लाख रुपये जब्त किए गए. बेंगलुरु और जम्मू के परिसरों के साथ-साथ दिल्ली में शर्मा के आफिस में भी सर्च चलाया गया.

एक बयान में, CBI ने आरोप लगाया कि शर्मा आदतन भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में शामिल हैं. वह अपनी पत्नी और अन्य सहयोगियों से जुड़े एक बड़े आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा थे. एजेंसी ने दावा किया कि इस षड्यंत्र में रक्षा उत्पादों, निर्माण और निर्यात से जुड़ी कई प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे.

CBI प्रवक्ता ने कहा कि यादव और सिंह शर्मा के लगातार संपर्क में थे और उनके साथ मिलकर, उन्होंने अवैध तरीकों से विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अपनी कंपनी के लिए अनुचित लाभ हासिल करने की कोशिश की. जांच में दुबई स्थित एक कंपनी और अन्य प्राइवेट सेक्टर के भागीदारों, खासकर बेंगलुरु में, से भी कथित संबंधों का खुलासा हुआ है.

आपको बताते चलें कि विनोद कुमार को इसी जांच के तहत शर्मा के साथ गिरफ्तार किया गया था. दोनों आरोपियों को एक विशेष CBI अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 23 दिसंबर, 2025 तक CBI हिरासत में भेज दिया.

मामले की जांच जारी

एजेंसी ने कहा कि तलाशी के दौरान जब्त किए गए आपत्तिजनक दस्तावेजों, नकदी और अन्य सामग्रियों की फिलहाल जांच की जा रही है. आने वाले दिनों में इनके नेक्सस से जुड़े कुछ और खुलासे हो सकते हैं. सीबीआई अफसरों के मुताबिक उनकी जांच रक्षा खरीद और निर्यात से जुड़े भ्रष्टाचार पर केंद्रित है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

CBI

Trending news

DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
DNA
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
DNA
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
DNA Analysis
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
Punjab
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
hindi Jammu and Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द
Rape
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
Jammu Kashmir
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
ethanol
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
weather update
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
BMC elections
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव