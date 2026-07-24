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विदेश में छिपे अपराधियों पर CBI का शिकंजा, ठगी और हत्या करने वाले 2 आरोपी दुबई-सऊदी से डिपोर्ट

CBI Action On Fraud Cases: CBI ने 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशों में छिपे आरोपियों को भारत लाने में बड़ी सफलता हासिल की है. इनमें से एक दुबई और एक सऊदी अरब से जुड़ा मामला है.

Written ByPramod Sharma
Published: Jul 24, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:53 PM IST
विदेश में छिपे अपराधियों पर CBI का शिकंजा, ठगी और हत्या करने वाले 2 आरोपी दुबई-सऊदी से डिपोर्ट

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