/विदेश में छिपे अपराधियों पर CBI का शिकंजा, ठगी और हत्या करने वाले 2 आरोपी दुबई-सऊदी से डिपोर्ट

Crime News: महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से बड़ी कार्रवाई की गई. यहां धोखाधड़ी के मामले में आरोपी अविनाश अर्जुन राठौड़ को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है.
CBI के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ इंटरपोल की रेड नोटिस जारी कराई गई थी. इसके बाद उसे UAE से डिपोर्ट कर 23 जुलाई 2026 को मुंबई लाया गया. यहां महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने उसे हिरासत में लिया.
इन्वेस्टिगेटशन एजेंसी के मुताबिक, अविनाश राठौड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर निवेशकों को कई निवेश में हर महीने तय और आकर्षक रिटर्न का झांसा दिया. लोगों से करोड़ों रुपये इन्वेस्ट कराने के बाद उसने रकम का गबन कर लिया और पैसे को कई बैंक खातों और डीमैट अकाउंट्स के जरिए इधर-उधर ट्रांसफर कर छिपाने की कोशिश की.
अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की जांच जारी है. CBI का कहना है कि इस मामले में अन्य आरोपियों और धन के लेन-देन की भी जांच की जा रही है.
एक और मामले में CBI ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और NIA के साथ मिलकर हत्या और गैरकानूनी गतिविधियों के मामले में आरोपी मुहम्मदअली कन्नीर पल्लीयालिल को सऊदी अरब से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है. आरोपी को 23 जुलाई 2026 को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर भारत लाया गया. NIA के मुताबिक, आरोपी एक हत्या और गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े मामले में फरार था.
जांच में सामने आया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर साजिश के तहत हथियारों से लैस होकर एक व्यक्ति की दुकान में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया था. पीड़ित की गंभीर चोटें लगने से मौत हो गई थी.
NIA के अनुरोध पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए CBI ने इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया था. बाद में उसकी लोकेशन सऊदी अरब में पता चली, जहां स्थानीय अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद भारत सरकार की ओर से उसे वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की गई और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आरोपी को भारत डिपोर्ट कर दिया गया. CBI ने बताया कि फरार अपराधियों को विदेशों से वापस लाने के लिए इंटरपोल और विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है. यह कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है.