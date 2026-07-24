/विदेश में छिपे अपराधियों पर CBI का शिकंजा, ठगी और हत्या करने वाले 2 आरोपी दुबई-सऊदी से डिपोर्ट

NIA के अनुरोध पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए CBI ने इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया था. बाद में उसकी लोकेशन सऊदी अरब में पता चली, जहां स्थानीय अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद भारत सरकार की ओर से उसे वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की गई और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आरोपी को भारत डिपोर्ट कर दिया गया. CBI ने बताया कि फरार अपराधियों को विदेशों से वापस लाने के लिए इंटरपोल और विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है. यह कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है.