/भगोड़ा गिरफ्तार: पुलिस और एजेंसियों की आंखों में 13 साल से झोंक रहा था धूल, सिंगापुर स्कैम के आरोपी के भारत आने की कहानी

Harnek Singh Singapore scam case: कानून के हाथ लंबे होते हैं, जिनसे कोई भी अपराधी बच नहीं सकता. इसकी ताजा मिसाल उस समय देखने को मिली जब 13 साल से अमेरिका में रह रहा एक फ्राडिया प्रत्यर्पण के बाद आखिरकार भारत की पुलिस और जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया. भारत में दर्ज ठगी के एक हाईप्रोफाइल मामले में पुलिस और खुफिया एजेंसियों की आंख में धूल झोंक रहे आरोपी हरनेक सिंह को दिल्ली लाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया. आइए उस भगोड़े की भारत वापसी की पूरी कहानी आपको बताते हैं.
सीबीआई ने बताया कि आरोपी हरनेक सिंह के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस और लुक-आउट सर्कुलर जारी किया गया था और भारतीय एजेंसियां लंबे समय से इस पर नजर रखे हुई थीं.
सीबीआई ने साल 2016 में आईपीसी के तहत साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और नकली दस्तावेजों को असली बताकर इस्तेमाल करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मुकदमा दर्ज किया था. जांच के दौरान पता चला कि 2013 के दौरान, सिंगापुर में रहने वाले या काम करने वाले भारतीय नागरिकों से ठगों ने फर्जी फोन कॉल के जरिए संपर्क किया था. ये आरोपी सिंगापुर इमिग्रेशन अधिकारियों के तौर पर बात करते थे.
जांच में यह बात सामने आई कि धोखाधड़ी से हासिल की गई रकम हरनेक सिंह की ओर से चलाए जा रहे मनी-ट्रांसफर आउटलेट के जरिए मिली थी. इस काम में उसके साथ सह-आरोपी आदित्य भारद्वाज और दीपक जैन भी शामिल थे. आरोपी हरनेक सिंह मई 2013 में भारत से भाग गया और बाद में गैर-कानूनी तरीके से अमेरिका चला गया, जहां वह एक दशक से अधिक समय तक फरार रहा.
जितने समय हरनेक फरार था, उस दौरान घोटाले के अन्य आरोपियों आदित्य भारद्वाज और दीपक जैन के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल चलता रहा. इसके बाद अदालती कार्रवाई पूरी हुई और दोनों को 26 मई 2025 को दोषी ठहराया गया. दूसरी ओर तमाम समन और वारंट के बावजूद हरनेक सिंह ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ. आखिरकार, पंचकूला में सीबीआई के स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 22 अप्रैल 2024 को उसके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. इसके बाद सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए इस मामले को आगे बढ़ाया, जिसके नतीजे में आरोपी के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी हुआ और उसके पासपोर्ट के लिए लुक-आउट सर्कुलर भी जारी किया गया था. और इस तरह ये आरोपी अपने गुनाहों का अंजाम भुगतने के लिए भारत की धरती पर आ गया.