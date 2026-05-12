DNA: दिल्ली से पंजाब तक रिश्वतखोरी के जाल पर CBI का शिकंजा, जांच के घेरे में कई अफसर

Corruption In Police: CBI सिर्फ NEET के पेपर लीक मामले की जांच नहीं कर रही. दिल्ली से पंजाब तक पुलिस में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन ले रही है. पुलिस की जिस वर्दी पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी होती है, वही वर्दी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है. सुभाष यादव नाम के इस इंस्पेक्टर के ऊपर करोड़ों की रिश्वत और वसूली लेने का आरोप है. सुभाष यादव दिल्ली पुलिस की नार्कोटिक्स सेल में कार्यरत था. पिछले कई महीनों से CBI ने सुभाष यादव पर नजर रखी हुई थी. अब सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. CBI को शक है कि सुभाष यादव के पास बेनामी संपत्तियां भी हो सकती हैं. एजेंसी की जांच के दायरे में सुभाष यादव से जुड़े रहे दूसरे पुलिस अफसर भी शामिल हैं.

घूसखोरी का रैकेट

अगर वाकई सुभाष यादव के साथ दूसरे पुलिस अफसर भी जुड़े थे, तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि संगठित तौर पर घूसखोरी का रैकेट भी हो सकता है. आमतौर पर दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर की सैलरी 75 से 85 हजार के ऊपर होती है, लेकिन ये जनाब तो करोड़ों की रिश्वत डकार कर बैठे थे. इसी वजह से CBI आरोपी के बैंक खातों के साथ ही साथ डिजिटल लेनदेन की भी जांच कर रही है ताकि घूसखोरी के इस रैकेट का पूरा सच सामने आ सके. सुभाष यादव तक CBI अचानक नहीं पहुंची. एजेंसी ने सुभाष यादव को चारों तरफ से घेरकर दबोचा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुभाष यादव के साथ अजय नाम का एक कांस्टेबल जुड़ा हुआ था. पहली कार्रवाई इसी कांस्टेबल पर हुई थी. CBI ने इस कांस्टेबल को 2 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा था. बाद में अजय से 48 लाख रुपए कैश बरामद किए थे. कांस्टेबल की गिरफ्तारी के बाद सुभाष यादव फरार हो गया था फिर CBI ने कांस्टेबल की निशानदेही पर ही सुभाष को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिसवालों को रिश्वत

वर्दी में घूसखोरी के इस मुद्दे को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भी हाइलाइट किया गया था. सर्वे में 38 प्रतिशत लोगों ने माना था कि उन्होंने पुलिसवालों को रिश्वत दी है. जब इस रिश्वत का औसत निकाला गया तो 4200 रुपए की रकम सामने आई यानी 38 प्रतिशत भारतीय नागरिकों ने पुलिसकर्मियों को औसतन 4200 रुपए की रिश्वत दी है. सर्वे में शामिल 45 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्होंने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर रिश्वत दी है. 32 प्रतिशत लोगों ने माना कि उन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए रिश्वत दी है. रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सड़कों पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर पुलिसवालों को 222 करोड़ रुपए की रिश्वत देते हैं.

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बिचौलियों ने मांगे पैसे

पंजाब के मोहाली में CBI ने 11 तारीख को एक छापा मारा था. इस छापे का मकसद विजिलेंस विभाग में रिश्वत की एक शिकायत पर कार्रवाई करना था. शिकायतकर्ता का आरोप था कि 3 बिचौलिए उससे पैसे मांग रहे हैं. बिचौलियों का दावा था कि 20 लाख रुपए के बदले में वो डीजी विजिलेंस के कार्यालय में लंबित शिकायत को बंद करा देंगे. आरोप है इस रिश्वत कांड में डीजी विजिलेंस का रीडर ओ पी राणा भी शामिल था. 20 लाख के सौदे को बाद में बदल दिया गया था. घूस की नई डिमांड में 13 लाख रुपए कैश और एक महंगा मोबाइल फोन मांगा गया था. CBI ने जब छापा मारा तो 9 लाख रुपए कैश और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया. सबूतों के साथ एजेंसी ने बिचौलियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ. आरोप है कि विजिलेंस विभाग में घूस की दलाली करने वाले आरोपियों को पंजाब पुलिस से सुरक्षा भी मिली हुई थी.