छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, बैंकिंग रिकॉर्ड और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं. इनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है. CBI का कहना है कि इस नेटवर्क ने सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के लोगों को भी अपना शिकार बनाया हो सकता है. इस संबंध में संबंधित देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी जानकारी दी जा रही है. मामले की जांच जारी है और CBI का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.