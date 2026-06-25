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डिजिटल अरेस्ट गैंग पर CBI का देशभर में बड़ा एक्शन, 16 राज्यों में 80 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी

जांच के दौरान CBI ने चेन्नई और कोलकाता से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ये लोग फर्जी कंपनियां बनाकर और बैंक खातों का नेटवर्क तैयार करके साइबर ठगों की मदद करते थे. जांच एजेंसी के मुताबिक इन खातों के जरिए करीब 2 करोड़ रुपये की ठगी की रकम को इधर-उधर किया गया.

Written ByPramod Sharma
Published: Jun 25, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:37 AM IST
डिजिटल अरेस्ट गैंग पर CBI का देशभर में बड़ा एक्शन, 16 राज्यों में 80 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी

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