Digital Arrest: देशभर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी के मामलों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ा अभियान चलाया है. ऑपरेशन चक्र-6 के तहत CBI ने 16 राज्यों में एक साथ 80 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के लिए 60 विशेष टीमों का गठन किया गया था. CBI की छापेमारी पंजाब, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक और ओडिशा में की गई.
जांच के दौरान CBI ने चेन्नई और कोलकाता से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ये लोग फर्जी कंपनियां बनाकर और बैंक खातों का नेटवर्क तैयार करके साइबर ठगों की मदद करते थे. जांच एजेंसी के मुताबिक इन खातों के जरिए करीब 2 करोड़ रुपये की ठगी की रकम को इधर-उधर किया गया.
CBI की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. ठगों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से मिलती-जुलती एक फर्जी वेबसाइट का डोमेन तैयार कर रखा था. इसी नकली वेबसाइट का इस्तेमाल कर लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि उनके खिलाफ कोर्ट या जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है और उन्हें 'डिजिटल अरेस्ट' किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की शिकायत पर CBI ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी कोर्ट ऑर्डर, नकली नोटिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के नाम पर बनाए गए जाली दस्तावेज अपलोड करके लोगों को डराते थे और उनसे पैसे ऐंठते थे.
छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, बैंकिंग रिकॉर्ड और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं. इनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है. CBI का कहना है कि इस नेटवर्क ने सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के लोगों को भी अपना शिकार बनाया हो सकता है. इस संबंध में संबंधित देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी जानकारी दी जा रही है. मामले की जांच जारी है और CBI का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.