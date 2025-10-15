देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे..., CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, 2.62 करोड़ नकद बरामद

CBI catches NHIDCL director red-handed: सीबीआई ने NHIDCL के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर मेसनाम रितेन कुमार सिंह और बिनोद जैन को 10 लाख रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है. गुवाहाटी में छापेमारी के दौरान 2.62 करोड़ नकद, 9 प्लॉट, 20 फ्लैट और लग्जरी गाड़ियां बरामद हुईं हैं. यह मामला असम के NH-37 प्रोजेक्ट से जुड़ा है. दोनों को गुवाहाटी की सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा.
Trending Photos
NHIDCL director red-handed while accepting bribe: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने नेशनल हाइवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) गुवाहाटी रीजनल ऑफिस के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर और रीजनल ऑफिसर को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने यह कार्रवाई एक गोपनीय सूचना के आधार पर की थी.
10 लाख रुपये रिश्वत की मांग
जानकारी के अनुसार, आरोपी अधिकारी एक प्राइवेट कंपनी से 10 लाख रुपये रिश्वत मांग रहा था ताकि उसे समय-सीमा बढ़ाने (Extension of Time - EOT) और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने में मदद मिल सके. यह रिश्वत राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के Demow से Moran बायपास तक चार लेन बनाने के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी थी.
जाल बिछाकर आरोपी अधिकारी को पकड़ा
14 अक्टूबर को सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी अधिकारी और एक प्राइवेट व्यक्ति को रंगेहाथ पकड़ लिया. इसके बाद सीबीआई ने देशभर में आरोपी से जुड़े 7 जगहों पर छापेमारी की. गुवाहाटी स्थित आरोपी के घर से 2.62 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए. जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी अधिकारी और उसके परिवार के नाम पर देशभर में 9 प्लॉट और 20 फ्लैट खरीदे गए हैं. साथ ही, कई लक्ज़री गाड़ियों की खरीद के दस्तावेज भी मिले हैं.
अगला कदम
सीबीआई अब आरोपियों की संपत्तियों की गहन जांच कर रही है. दोनों को गुवाहाटी की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा. सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, “भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी. इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं. इस मामले में इतना ही अपडेट अभी तक मिला है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.