करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान

CBI ने करूर भगदड़ मामले में अभिनेता जोसेफ विजय से पूछताछ शुरू की. बता दें कि सीबीआई की जांच में कार्यक्रम में देरी, भीड़ प्रबंधन में चूक और संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने तमिलनाडु पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली है.
Actor Joseph Vijay: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को करूर भगदड़ मामले की जांच के तहत अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय से विस्तृत पूछताछ शुरू की. यह पूछताछ मुख्य रूप से कार्यक्रम में देरी, भीड़ प्रबंधन की चूक और आयोजन संबंधी जिम्मेदारियों पर केंद्रित थी.
सुप्रीम कोर्ट ने CBI को दिए थे करूर भगदड़ की जांच के आदेश
बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अक्टूबर 2025 में सीबीआई ने तमिलनाडु पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी. जांचकर्ता कार्यक्रम स्थल पर 7 घंटे की देरी, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन के समन्वय की कमी, भीड़ का अप्रत्याशित बढ़ना और विजय के आने से स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रहे हैं.
सीबीआई कार्यक्रम के लिए मंजूरी, आयोजनकर्ता और पार्टी के भीतर संगठनात्मक जिम्मेदारियों की गहन समीक्षा भी कर रही है. इसके साथ ही जांच में यह भी देखा जा रहा है कि विजय की टीम ने पूर्व जोखिम मूल्यांकन किया या नहीं, पीने के पानी और प्रवेश/निकास बिंदुओं जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराईं या नहीं. विजय के प्रचार वाहन, उनके काफिले की आवाजाही और घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी के समय की भी जांच की जा रही है.
बता दें, इस भगदड़ में 27 सितंबर 2025 को 41 लोगों की मौत हुई थी जिसने व्यापक जन आक्रोश को जन्म दिया था. टीवीके पार्टी ने पहले ही सीबीआई को वीडियो फुटेज और अन्य सबूत सौंपे हैं, जिनमें तमिलनाडु सरकार की कथित लापरवाही का आरोप लगाया गया है. पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में राज्य सरकार के हलफनामे को झूठा और भ्रामक करार दिया था.
