Advertisement
trendingNow13071762
Hindi Newsदेशकरूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान

करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान

CBI ने करूर भगदड़ मामले में अभिनेता जोसेफ विजय से पूछताछ शुरू की. बता दें कि सीबीआई की जांच में कार्यक्रम में देरी, भीड़ प्रबंधन में चूक और संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने तमिलनाडु पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 12, 2026, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Actor Joseph Vijay: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को करूर भगदड़ मामले की जांच के तहत अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय से विस्तृत पूछताछ शुरू की. यह पूछताछ मुख्य रूप से कार्यक्रम में  देरी, भीड़ प्रबंधन की चूक और आयोजन संबंधी जिम्मेदारियों पर केंद्रित थी.

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को दिए थे करूर भगदड़ की जांच के आदेश 

बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अक्टूबर 2025 में सीबीआई ने तमिलनाडु पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी. जांचकर्ता कार्यक्रम स्थल पर 7 घंटे की देरी, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन के समन्वय की कमी, भीड़ का अप्रत्याशित बढ़ना और विजय के आने से स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक

सीबीआई कार्यक्रम के लिए मंजूरी, आयोजनकर्ता और पार्टी के भीतर संगठनात्मक जिम्मेदारियों की गहन समीक्षा भी कर रही है. इसके साथ ही जांच में यह भी देखा जा रहा है कि विजय की टीम ने पूर्व जोखिम मूल्यांकन किया या नहीं, पीने के पानी और प्रवेश/निकास बिंदुओं जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराईं या नहीं. विजय के प्रचार वाहन, उनके काफिले की आवाजाही और घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी के समय की भी जांच की जा रही है. 

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र में महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर, कांग्रेस ने जताई आपत्ति

बता दें, इस भगदड़ में 27 सितंबर 2025 को 41 लोगों की मौत हुई थी जिसने व्यापक जन आक्रोश को जन्म दिया था. टीवीके पार्टी ने पहले ही सीबीआई को वीडियो फुटेज और अन्य सबूत सौंपे हैं, जिनमें तमिलनाडु सरकार की कथित लापरवाही का आरोप लगाया गया है. पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में राज्य सरकार के हलफनामे को झूठा और भ्रामक करार दिया था. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Actor Vijaythalapathy vijay

Trending news

'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
creamy layer
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
Maharashtra local body elections
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
​ Weather News
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
India-Germany CEO Forum
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
BMC elections
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
mahatma gandhi death anniversary
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
K Annamalai
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
Kerala
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
Money Laundering Search
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
Asaduddin Owaisi
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा