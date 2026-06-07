/661 करोड़ के सरकारी फंड घोटाले पर CBI का शिकंजा, हरियाणा-चंडीगढ़ से दिल्ली-NCR तक छापेमारी

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 661 करोड़ रुपये के कथित सरकारी फंड घोटाले की जांच को तेज करते हुए हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली-एनसीआर में कई स्थानों पर छापेमारी की है. एजेंसी ने 6 जून 2026 को कुल छह परिसरों में तलाशी अभियान चलाया. जांच का केंद्र सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और उसे विभिन्न बैंक खातों के जरिए इधर-उधर किए जाने के आरोप हैं.
प्रारंभिक जांच में हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों के खातों में वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले हैं. इनमें नगर निगम चंडीगढ़ (Municipal Corporation Chandigarh) और CREST Chandigarh के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं. जांच एजेंसियों को संदेह है कि सरकारी धन को बैंकिंग प्रणाली का इस्तेमाल कर गलत तरीके से स्थानांतरित किया गया.
CBI की टीमों ने हरियाणा कैडर के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों पर भी छापेमारी की. इसके अलावा Vipam Consultancy Pvt. Ltd. और उससे जुड़े लोगों के परिसरों की भी जांच की गई. एजेंसी को शक है कि कथित घोटाले से जुड़ी रकम पहले कंपनी के खातों में पहुंची और बाद में उसे निजी खातों में ट्रांसफर किया गया.
जांच एजेंसी के मुताबिक कुछ सरकारी अधिकारियों और बैंक कर्मियों के बीच मिलीभगत की आशंका जताई गई है. आरोप है कि खातों के संचालन, धन के ट्रांसफर और रकम को दूसरी जगह भेजने की प्रक्रिया में सहयोग किया गया. इसके बदले संबंधित लोगों को अनुचित लाभ मिलने की भी जांच की जा रही है.
तलाशी अभियान के दौरान CBI ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड और अन्य सामग्री अपने कब्जे में ली है. एजेंसी का मानना है कि इन साक्ष्यों से धन के प्रवाह और कथित अनियमितताओं की परतें खुल सकती हैं.
यह मामला हरियाणा विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से स्थानांतरित एक केस और चंडीगढ़ पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज दो अन्य मामलों से जुड़ा हुआ है. जांच में अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर करीब 661 करोड़ रुपये के सरकारी फंड की कथित हेराफेरी की बात कही जा रही है.
CBI इस मामले में पहले ही पंचकूला की विशेष अदालत में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इसमें Haryana Power Generation Corporation Ltd. और Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad से जुड़े कुछ अधिकारियों की भूमिका का उल्लेख किया गया है. एजेंसी ने यह भी बताया है कि सरकारी धन को IDFC First Bank और AU Finance Bank के माध्यम से कथित तौर पर निकालने और स्थानांतरित करने के तरीके का पता लगाया गया है.
CBI का कहना है कि तीनों मामलों की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. एजेंसी अब उन अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है, जिनके नाम जांच के दौरान सामने आ सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, आने वाले समय में इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा सकती है और नए आरोपियों पर भी कार्रवाई संभव है.