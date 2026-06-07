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661 करोड़ के सरकारी फंड घोटाले पर CBI का शिकंजा, हरियाणा-चंडीगढ़ से दिल्ली-NCR तक छापेमारी

661 करोड़ रुपये के सरकारी फंड घोटाले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली-NCR में एक साथ छापेमारी की है. इस मामले में सरकारी धन के दुरुपयोग और बड़े वित्तीय घोटाले की जांच तेज हो गई है.

Written ByPramod Sharma
Published: Jun 07, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:57 AM IST
661 करोड़ के सरकारी फंड घोटाले पर CBI का शिकंजा, हरियाणा-चंडीगढ़ से दिल्ली-NCR तक छापेमारी
Image Credit: 661 करोड़ के सरकारी फंड घोटाले में बड़ा खुलासा, CBI की रडार पर आए ये बड़े नाम! (AI-Image)

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