/661 करोड़ के सरकारी फंड घोटाले पर CBI का शिकंजा, हरियाणा-चंडीगढ़ से दिल्ली-NCR तक छापेमारी

CBI इस मामले में पहले ही पंचकूला की विशेष अदालत में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इसमें Haryana Power Generation Corporation Ltd. और Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad से जुड़े कुछ अधिकारियों की भूमिका का उल्लेख किया गया है. एजेंसी ने यह भी बताया है कि सरकारी धन को IDFC First Bank और AU Finance Bank के माध्यम से कथित तौर पर निकालने और स्थानांतरित करने के तरीके का पता लगाया गया है.