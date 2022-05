CBI Raid: पंजाब में AAP विधायक के ठिकानों पर CBI का छापा, करोड़ों की बैंक धोखाधड़ी का मामला

CBI Raid in Punjab AAP MLA Premises: बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के पंजाब विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा के परिसरों पर छापेमारी की है. आप विधायक पर 40 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है.

बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने पंजाब में गज्जन माजरा के तीन ठिकानों पर छापेमारी की है. सीबीआई अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि अमरगढ़ विधायक के खिलाफ मामले के सिलसिले में संगरूर जिले के मलेर कोटला इलाके में तलाशी ली गई. मलेर कोटला में गज्जन माजरा का पैतृक घर है.

CBI has raided the premises linked to AAP Punjab MLA Jaswant Singh Gajjan Majra in Rs 40-cr bank fraud case: Sources

