विदेश फंडिंग केस: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर के घर सीबीआई का छापा

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर के घर पर गुरुवार को सीबीआई ने छापेमारी की. यह छापेमारी इनसे जुड़े एनजीओ लॉयर्स कलेक्टिव द्वारा विदेशी फंड जुटाने के लिए कानूनों के उल्लंघन के आरोपों के तहत की गई.

दिल्ली और मुंबई में इस मामले को लेकर यह छापेमारी की गई. इस एनजीओ के खिलाफ 13 जून 2019 को मुंबई में मामला दर्ज किया था.

सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में एनजीओ पर आपराधिक षड़यंत्र, क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट, धोखाधड़ी, एफसीआरए कानूनों के तहत गलत जानकारी देना और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आपराधिक कदाचार का मामला है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में इस मामले में एक नोटिस भी जारी किया था.

CBI is carrying out raids at the residence of Supreme Court advocates Indira Jaising and Anand Grover, in connection with Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) violation case pic.twitter.com/lM3axyurjP

सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस फॉरेन कॉन्ट्रिब्यून रेग्यूलेशन एक्ट (FCRA) के उल्लंघन को लेकर याचिकाकर्ता लॉयर्स वॉयस की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया था.

Supreme Court advocate, Indira Jaising on CBI raid at her residence in Delhi, in connection with Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) violation case: Mr Grover and I are being targeted for the human rights work that we have done over the years. pic.twitter.com/69vtrLSCaf

