CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला को लाया गया भारत, क्या रही प्रकिया?

Anil Kumar Reddy Yeddula from UAE through INTERPOL channels: भारत से फरार होकर विदेश में छिपे अपराधियों पर शिकंजा कसने की मुहिम में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक और बड़ी सफलता मिली है. इंटरपोल की मदद से यूएई में छिपे आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला को आखिरकार भारत वापस लाया गया. लंबे समय से कानून से बचता फिर रहा यह आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है. सीबीआई की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, आरोपी को 26 फरवरी 2026 को दुबई से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाया गया, जहां उसे आंध्र प्रदेश पुलिस टीम को सौंप दिया गया.

आरोपी पर क्या हैं आरोप?

अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला के खिलाफ आंध्र प्रदेश में कई गंभीर मामले दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उस पर धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक धमकी जैसे आरोप लगे हैं. केस दर्ज होने के बाद वह देश छोड़कर फरार हो गया था और लंबे समय से विदेश में छिपा बैठा था.

इंटरपोल चैनल से ऐसे हुई कार्रवाई

इस पूरे ऑपरेशन में CBI की इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन यूनिट (IPCU) ने अहम भूमिका निभाई. विदेश मंत्रालय (MEA) और अबू धाबी स्थित इंटरपोल की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB) के साथ लगातार समन्वय किया गया. दुबई पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर भारतीय एजेंसियों को सौंपा और सुरक्षा के बीच उसे भारत लाया गया. यह कार्रवाई दिखाती है कि अब विदेश भाग जाना अपराधियों के लिए आसान रास्ता नहीं रहा.

2022 में जारी हुआ था रेड नोटिस

आंध्र प्रदेश पुलिस के अनुरोध पर CBI ने 5 सितंबर 2022 को इंटरपोल के जरिए आरोपी के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया था. रेड नोटिस जारी होने के बाद दुनिया भर की एजेंसियों को उसकी तलाश के लिए अलर्ट कर दिया गया था. आखिरकार यूएई अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार किया और भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी की.

क्या होता है इंटरपोल रेड नोटिस?

रेड नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी एक अंतरराष्ट्रीय अलर्ट होता है. इसका मकसद वांछित अपराधियों की पहचान करना, उनकी लोकेशन ट्रैक करना और उन्हें गिरफ्तार कर संबंधित देश को सौंपना होता है. इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सहयोग का सबसे मजबूत हथियार माना जाता है.

BHARATPOL से मजबूत हुआ नेटवर्क

CBI भारत में इंटरपोल की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में काम करती है. ‘BHARATPOL’ प्लेटफॉर्म के जरिए देश की अलग-अलग जांच एजेंसियों के बीच जानकारी साझा की जाती है. अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल सहयोग से 130 से ज्यादा फरार अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है.