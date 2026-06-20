डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार पवनराजे निंबालकर डबल मर्डर केस में बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील करने जा रही है. शिंदे के मुताबिक, उन्होंने और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की, जिन्होंने CBI को इस मामले में अपील दायर करने का निर्देश दिया.
शिंदे ने यहां ANI को बताया, 'मैंने खुद और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है. अमित शाह जी ने कहा है कि CBI इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगी और केस लड़ेगी. केंद्रीय गृह मंत्री ने CBI को ये निर्देश दिए हैं.'
फैसले पर दुख जताते हुए शिंदे ने कहा कि उन्हें और निंबालकर परिवार को पहले उम्मीद थी कि आरोपियों को सजा मिलेगी. उन्होंने आगे कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है; यह बहुत दुखद घटना है, क्योंकि पवनराजे निंबालकर जी और दो अन्य लोगों की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई थी. यह बहुत गंभीर मामला था. परिवार और कई अन्य लोगों को विश्वास था कि आरोपियों को सजा मिलेगी. हालांकि, दुर्भाग्य से, CBI कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है.'
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अदालत ने आज सबूतों की कमी का हवाला देते हुए 2006 के डबल मर्डर केस में सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में तत्कालीन कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काजी की हत्या हुई थी.
पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काजी की हत्या जून 2006 में नवी मुंबई के कलंबोली इलाके में हुई थी. बाद में जांच CBI ने अपने हाथ में ले ली और मामला कई वर्षों तक अदालत में चला.
बरी किए गए लोगों में पूर्व NCP नेता पदमसिंह पाटिल भी शामिल थे, जो इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक थे. इन हत्याओं के सिलसिले में कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.
पवनराजे निंबालकर, ओमराजे निंबालकर के पिता हैं. ओमराजे निंबालकर उन 6 शिवसेना (UBT) सांसदों में से एक हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की थी; ऐसी अटकलें हैं कि ये नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो सकते हैं.
बहस और सबूतों की जांच पूरी होने के बाद, विशेष CBI अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया. UBT सांसद ओमराजे निंबालकर भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ अदालत में मौजूद थे.