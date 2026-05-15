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Hindi Newsदेशसाइबर अपराधियों से लड़ेगा CBI का योद्धा ABHAY, AI से बना ये सिस्टम आपको बचाएगा डिजिटल अरेस्ट होने से

साइबर अपराधियों से लड़ेगा CBI का योद्धा 'ABHAY', AI से बना ये सिस्टम आपको बचाएगा 'डिजिटल अरेस्ट' होने से

भारत में तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड और ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे ऑनलाइन ठगी के मामलों पर रोक लगाने के लिए CBI ने ने एक नया AI आधारित नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम ‘ABHAY’ लॉन्च किया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Reported By: Pramod Sharma|Last Updated: May 15, 2026, 11:20 PM IST
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भारत में तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड और ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे ऑनलाइन ठगी के मामलों पर रोक लगाने के लिए CBI ने ने एक नया AI आधारित नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम ‘ABHAY’ लॉन्च किया है. आपको बताते चलें कि यह देश का पहला रियल-टाइम सिस्टम है, जिसके जरिए आम नागरिक यह जांच सकेंगे कि उनके पास आया CBI का नोटिस असली है या फर्जी. सीबीआई के मुताबिक, आज के समय में सभी साइबर अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीपफेक और फर्जी सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लोगों को डराकर ठगी कर रहे हैं.

खासतौर पर ‘Digital Arrest’ नाम की ठगी में अपराधी खुद को CBI, पुलिस, ED या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल या नोटिस भेजते हैं और पीड़ित को घंटों या कई दिनों तक डराकर पैसे ट्रांसफर करवाते हैं. सीबीआई ने साफ किया है कि भारतीय कानून में ‘Digital Arrest’ जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया मौजूद नहीं है।

कैसे काम करेगा ABHAY सिस्टम?

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CBI की वेबसाइट पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपने पास आए नोटिस की जांच कर सकता है। इसके लिए CBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद होमपेज पर मौजूद ABHAY लोगो पर क्लिक करना होगा. मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन करना होगा
नोटिस की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी. इसके बाद AI चैटबॉट बताएगा कि नोटिस असली है या संभावित रूप से फर्जी.

लोगों के लिए CBI की चेतावनी

CBI ने लोगों से अपील की है कि किसी भी फोन कॉल, वीडियो कॉल या नोटिस से घबराएं नहीं. यदि कोई व्यक्ति खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर बैंक डिटेल, पैसे या निजी जानकारी मांगता है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं. एजेंसी ने यह भी कहा कि साइबर अपराधियों को बैंकिंग और टेलीकॉम सिस्टम के जरिए मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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