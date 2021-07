CBSE 10वीं-12वीं के साल में दो बार होंगे एग्जाम, शैक्षणिक सत्र को दो भागों में बांटा गया

नई दिल्ली: CBSE 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है. सीबीएसई (CBSE) 2022 की 10वीं और 12वीं के Academic session को 50 -50 प्रतिशत पाठ्यक्रम के अनुसार दो भागों में बांटा गया है. पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर में जबकि दूसरी परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी.

Academic session 2021-22 of class 10th & 12th to be divided into 2 terms with approx 50% syllabus in each term. Syllabus for Board examination 2021-22 will be rationalized similar to that of last academic session to be notified in July 2021: Central Board of Secondary Education pic.twitter.com/8vyfPUhWX7

— ANI (@ANI) July 5, 2021