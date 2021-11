CBSE 10th-12th Exam Latest: टर्म-1 एग्जाम के लिए इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड, जानें डाउनलोड का तरीका

CBSE 10th-12th Exam Latest: CBSE ने देशभर के सभी स्कूलों को लेटर जारी कर उन्हें स्टूडेंट्स से टर्म-1 एग्जाम की OMR शीट भरवाने का निर्देश दिया है. बोर्ड ने कहा है कि सभी स्टूडेंट्स को इस शीट को भरने का तरीका भी बताया जाए.

CBSE in a letter directs school principals to demystify to all the students of Class X and XII appearing in Term-1 examinations, the OMR (Optical Mark Recognition) sheet pic.twitter.com/qyPc00RnJt

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) द्वारा 10वीं और 12वीं टर्म-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड 9 नवंबर को जारी किया जाएगा. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छा बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. साथ ही इसी दिन बोर्ड द्वारा पदाधिकारियों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी.

बताते चलें कि कोरोना महामारी की वजह से CBSE ने इस बार अपने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के फॉर्मेट में बदलाव किया है. इस बार CBSE की परीक्षा साल में 2 बार कराई जाएंगी. इन परीक्षाओं का पहला टर्म नवंबर- दिसंबर 2021 में होना है. वहीं दूसरा टर्म मार्च- अप्रैल 2022 में होगा. दोनों टर्म की परीक्षाओं में 50-50 % सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे. दोनों परीक्षाओं के अंकों को फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा.

CBSE ने नवंबर-दिसंबर में होने वाले टर्म-1 बोर्ड एग्जाम के लिए डेटशीट भी जारी कर दी है. टर्म-1 में 10वीं क्लास की परीक्षाएं 17 नवंबर से और 12वीं क्लास की परीक्षाएं 16 नवंबर से (CBSE Class 10 And 12 Term-1 Exam) शुरू होंगी.

CBSE is offering 114 subjects in Class XII and 75 in Class X. If the exam of all subjects is conducted, entire duration of exam would be about 45-50 days. So CBSE would conduct exams of following subjects by fixing date sheet across all affiliated schools in India & abroad: CBSE pic.twitter.com/vpyG761ngL

— ANI (@ANI) November 5, 2021