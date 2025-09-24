खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, बताया- कब से होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम
CBSE Exam 2026: 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है. बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने साल 2026 में होने वाली परीक्षाओं की अनुमानित डेटशीट जारी कर दी है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 24, 2025, 07:33 PM IST
CBSE Exam 2026: हर साल लाखों की संख्या में बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा देते हैं. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने साल 2026 में होने वाली परीक्षाओं की अनुमानित डेटशीट जारी कर दी है. जारी हुई अधिसूचना के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी और 15 जुलाई तक खत्म होगी. डेटशीट आने से स्टूडेंट अपनी तैयारियों पर और जोर देने लग जाएंगे. 

अपडेट जारी है..

CBSE Exam 2026

