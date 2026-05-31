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पहले खारिज किए दावे अब माना हुई थी हैकिंग, CBSE ने कबूली OSM पोर्टल की सुरक्षा में चूक; अब दी सफाई

CBSE Statement On Data Breach: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने ऑनमार्क पोर्टल में खामियों को लेकर हुए विवाद पर अपना स्पष्टीकरण जारी किया है. बोर्ड ने इसके लिए एथिकल हैकर्स और जागरूक नागरिकों का आभार जताया.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 31, 2026, 07:00 PM IST
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पहले खारिज किए दावे अब माना हुई थी हैकिंग, CBSE ने कबूली OSM पोर्टल की सुरक्षा में चूक; अब दी सफाई

CBSE On Data Breach: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने ऑन स्क्रीन मार्किंग पर जारी विवाद के बीच आज रविवार ( 31 मई 2026) को स्पष्टीकरण जारी किया है. बोर्ड ने कहा कि सरकार पोर्टल में आ रही खामियों को गंभीरता से ले रही है. पब्लिक डोमेन में इस तरह की टेक्निकल ग्लिच की खबरें आने के तुरंत बाद सरकार और देश के टॉप तकनीकी संस्थानों ने इसपर मिलकर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद यह खतरा पूरी तरह टल गया है. हालांकि, अन्य शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. 

CBSE का बयान 

CBSE ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर जानकारी देते हुए लिखा,' हम अपने सर्विस प्रोवाइडर के ऑनमार्क पोर्टल में सार्वजनिक रूप से उजागर हो रही खामियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में सरकार के कई डिपार्टमेंट्स और IIT से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की एक टीम को इन सिस्टम को मजबूत करने और उन्हें ज्यादा सिक्योर सेटअप में ट्रांसफर करने के लिए तैनात किया गया है. पहचानी गई खामियों को कंट्रोल कर लिया गया है और अन्य संभावित कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है.'  

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एथिकल हैकर्स और नागरिकों का जताया आभार 

CBSE ने खामियों की तरफ ध्यान लाने वाले एथिकल हैकर्स और जागरूक नागरिकों का भी आभार जताया और लिखा,' हम ऐसी कमजोरियों को उजागर करने वाले सभी जागरूक नागरिकों और एथिकल हैकर्स के आभारी हैं और हमने उनमें से कुछ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया है. हम अन्य लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे आगे की जानकारी के लिए हमारी सुरक्षा टीम से secy-cbse@nic.in पर कॉन्टैक्ट करें.'  

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कैसे हुई खामियों की पहचान 

बता दें कि CBSE ने इससे पहले ऑनमार्क पोर्टल में खामियों को लेकर एक छात्र ते दावों को लगातार खारिज किया था. आखिरकार बाद में शिक्षा बोर्ड ने मान ही लिया कि उनके OSM पोर्टल में सिक्योरिटी कमजोरी है.

इन खामियों को 19 साल के छात्र और एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने उजागर किया था. उनका दावा था कि CBSE के OSM पोर्टल में कई गंभीर कमजोरियां हैं, जिनके चलते एग्जामिनर के अकाउंट पर अनऑथराइज्ड पर्सन कब्जा कर सकता था और मूल्यांकनसे जुड़े काम में छेड़छाड़ की जा सकती थी.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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