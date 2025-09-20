दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में आने का दिया न्योता

CCIK News: कश्मीरी व्यापार समुदाय ने चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कश्मीर (CCIK) के बैनर तले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगामी दिवाली कश्मीर में मनाने का अनुरोध किया है. उनका मानना है कि प्रधानमंत्री का यह कदम कश्मीर के संकटग्रस्त व्यापार को फिर से जीवित करने में मदद करेगा.

PM मोदी को कश्मीर में दीवाली मनाने का निमंत्रण

CCIK के अध्यक्ष तारिक गनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर में दिवाली मनाने का निमंत्रण दिया और कहा, "अगर प्रधानमंत्री मोदी देश भर के लोगों को घाटी आने का निमंत्रण देंगे, तो यह स्वर्ग फिर से खिल उठेगा. इससे न केवल पर्यटन क्षेत्र पुनर्जीवित और बहाल होगा, बल्कि अन्य चीजें भी पटरी पर आ जाएंगी जो वर्तमान में गिरावट में हैं."

तारिक ने कश्मीर के बागवानी क्षेत्र के लिए उपराज्यपाल के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने फलों, विशेष रूप से सेबों को, समय पर कश्मीर से बाहर भेजने की योजना बनाई. उन्होंने आगे कहा, "उपराज्यपाल के प्रशासन को उन फल उत्पादकों के लिए मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए, जिन्हें NH44 के बार-बार बंद होने के कारण सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है."

पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने की अपील

कश्मीर के व्यापारिक समुदाय ने केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों से व्यापारिक समुदाय के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करने का भी अनुरोध किया, जिसमें बैंक ऋण के ब्याज पर एक साल की छूट भी शामिल है. उन्होंने अनुरोध किया कि समय की मांग है कि कश्मीर का प्रचार दुनिया भर में किया जाए, चाहे वह घरेलू बाजार हो या अंतरराष्ट्रीय बाजार. अधिकारियों को घाटी के उन सभी पर्यटन स्थलों को खोलने पर भी विचार करना चाहिए जो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद बंद कर दिए गए थे. इनके खुलने से पर्यटकों को सुरक्षा और सामान्य स्थिति का एहसास होगा और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा.

कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की अपील

तारिक ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आग्रह किया कि वह कश्मीर को एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए अपना पेरिस दौरा रद्द न करें. उन्होंने कहा, "हमें नहीं पता कि मुख्यमंत्री ने अपना पेरिस दौरा क्यों रद्द किया. उन्हें हितधारकों के साथ वहां जाना चाहिए और इस पहल को अन्य देशों तक भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह समय की मांग है. कश्मीर को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों तरह के पर्यटकों की सख्त जरूरत है."

इस साल कश्मीर में लगातार दो बार व्यापार में गिरावट आई है. पर्यटन सीजन की शुरुआत में ही पहलगाम हमला हुआ, जिससे पर्यटन उद्योग लगभग 42 हजार करोड़ रुपये के नुकसान के साथ शून्य पर पहुंच गया और अभी भी पटरी पर नहीं आ रहा है.

दूसरा झटका

दूसरा झटका सड़े हुए मांस के गोरखधंधे का पर्दाफाश था, जिससे आम लोगों के साथ-साथ मेहमानों में भी डर पैदा हो गया और लोगों ने घर से बाहर खाना खाना बंद कर दिया. इससे कश्मीर के होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को भारी नुकसान हुआ. तारिक ने कहा, "हम सड़े हुए मांस के गोरखधंधे में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों और पुलिस की सराहना करते हैं, लेकिन अधिकारियों को इस धंधे में शामिल लोगों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए. इससे दूसरों को अपना धंधा बचाने में मदद मिलेगी क्योंकि इस बार लोग सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं और असली लोग भी नुकसान उठा रहे हैं."

तीसरा झटका

कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तीसरा झटका राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 का कम से कम 20 दिनों तक लगातार बंद रहना था, वो भी सेब की कटाई के चरम मौसम के दौरान. सेब और आड़ू उद्योगों को लगभग 1200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और कश्मीरी सेब उत्पादकों को सड़कों पर उतरकर अपने उद्योग बंद करने पड़े. फिर मामले को गंभीरता से लिया गया और केंद्र शासित प्रदेश के सभी उद्योगों को कार्रवाई के लिए लगाया गया. एक तरफ उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पार्सल ट्रेन सेवा चालू की और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी हस्तक्षेप करने को कहा. उनके हस्तक्षेप से राजमार्ग दिन में चालू हो गया.

