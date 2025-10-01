CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति मुर्मू, अंगरक्षकों को किया सम्मानित

Trending Photos
President Droupadi Murmu: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. बीती रात सेना के सर्वोच्च अफसरों का राष्ट्रपति आवास में आकर उनसे मिलना कुछ अहम जानकारी दे रहा है.
राष्ट्रपति की पोस्ट
राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में बैठक की तस्वीरें साझा कीं. थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की.
General Anil Chauhan, Chief of Defence Staff, along with General Upendra Dwivedi, Chief of the Army Staff, Air Chief Marshal A. P. Singh, Chief of the Air Staff, and Admiral Dinesh K. Tripathi, Chief of the Naval Staff, called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/yMhkxRJtex
— President of India (@rashtrapatibhvn) September 30, 2025
अंगरक्षकों का सम्मान
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक अन्य भव्य समारोह में राष्ट्रपति अंगरक्षक (PBG) को डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान किया. यह सम्मान पीबीजी को उसकी 1950 में राष्ट्रपति अंगरक्षक के रूप में नामित होने के बाद 75 वर्षों की गौरवशाली सेवाओं के लिए दिया गया. बेहतरीन सैन्य परंपराओं के पालन के लिए बधाई दी.
President Droupadi Murmu presented the Diamond Jubilee Silver Trumpet and Trumpet Banner to the President’s Bodyguard at a ceremony held at Rashtrapati Bhavan. This honour is in recognition of 75 years of glorious service since the regiment's designation as the PBG in 1950. pic.twitter.com/NNnt8kyJlw
— President of India (@rashtrapatibhvn) September 30, 2025
समारोह के दौरान 2022 में सेवा से संन्यास लेने वाला वीराट (राष्ट्रपति के अंगरक्षक का विशिष्ट घोड़ा) भी विशेष रूप से मौजूद रहा. संन्यास के बाद पीबीजी ने वीराट को अपने साथ अपनाया हुआ है. यह सैनिकों और उनके घोड़ों के बीच गहरे संबंध का प्रतीक माना जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जनवरी, 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में इस घोड़े की पीठ थपथपाई थी.
