'जंग में कोई रनरअप नहीं होता...,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर क्या बोले CDS अनिल चौहान? दिल्ली ब्लास्ट के बाद डिफेंस पर की चर्चा

CDS Chauhan On Modern Warfare: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में डिफेंस और सिक्योरिटी पर चर्चा की.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 11, 2025, 02:34 PM IST
Technology In Modern Warfare: दिल्ली में बीते सोमवार 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए धमाके के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार 11 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (MP-IDSA)में डिफेंस और सिक्योरिटी पर बोलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के समय में युद्धकला में तेजी से हो रही टेक्नोलॉजिल प्रोग्रेस के कारण बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि युद्ध में कोई रनरअप यानी उपविजेता नहीं होता है.  

' युद्ध में कोई रनरअप यानी उपविजेता नहीं होता...,' 

जनरल चौहान ने कहा,' युद्ध का मतलब है मैनेजिंग, युद्ध में कोई उपविजेता नहीं होता. वीरतापूर्ण प्रयासों के लिए कोई सिल्वर मेडल, सांत्वना पुरस्कार या बेहद बहादुरी भरे प्रयास नहीं होते. किसी भी तरह के संघर्ष में दांव हमेशा ऊंचा होता है और राष्ट्रों का भाग्य या राष्ट्रों का अस्तित्व ही दांव पर लगा होता है.' CDS ने जोर देकर कहा कि युद्ध जीतना हमेशा से ही ठोस रणनीति पर निर्भर रहा है. सीडीएस ने कहा,' युद्ध और युद्ध में जीत मुख्य रूप से रणनीति पर निर्भर करती है. यही यात्रा की कला है.'   

ये भी पढ़ें- '56 इंच वालों को इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले, हमले के लिए केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार; पीएम से मांगा जवाब   

युद्धक्षेत्र में होता विकास 

CDS ने आगे कहा,' धीरे-धीरे टेक्नीक का एलिमेंट जियोग्राफी पर हावी हो रहा है और उसे पीछे छोड़ रहा है. भूगोल को समझने वाले कमांडर हमेशा अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करने में सक्षम रहे हैं. बारूद के आविष्कार के बाद से तकनीक ने युद्ध के परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करना शुरू कर दिया है.' जनरल चौहान ने आगे कहा,' जब तक हम पहले विकास की बात नहीं करते, तब तक यह भूगोल और तकनीक दोनों का समान महत्व है.' उन्होंने बताया कि आज के समय में एक कमांडर को युद्धक्षेत्र की जानकारी देने वाले सेंसरों की संख्या अभूतपूर्व है. इससे युद्धक्षेत्र में पूरी ट्रांसपेरेंसी और उच्च स्तर पर सिचुएशनल अवेयरनेस मिल रही है. 

ये भी पढ़ें- दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा

युद्ध में AI की बढ़ती भूमिका 

जनरल चौहान ने युद्ध में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की बढ़ती भूमिका पर भी बात की. उन्होंने कहा,' युद्ध मुख्य तौर पर इंसानों और इंसानों के बीच होता है, लेकिन हम इतिहास के उस मोड़ पर हैं, जहां भविष्य का युद्ध मशीनों और मशीनों के बीच हो सकता है. AI से ह्यूमन ब्रेन का सप्लीमेंट बनकर दुश्मन की प्रतिक्रिया से भी तेज फैसले लिए जा रहे हैं.' वहीं उन्होंने ऑपरेशनल चैलेंजेस पर आगे कहा,'शहरी परिसर सबसे कठिन युद्धक्षेत्र जियोमेट्री पेश करते हैं. शहरी भूगोल किसी भी तरह के नियमों का पालन नहीं करता, जो शहरी क्षेत्रों में युद्ध को बेहद जटिल बना देता है. खतरों के कई स्तरों, सीमित साइट लाइन और नागरिक उपस्थिति के साथ यह जियोमेट्री बदलाव युद्ध को बेहद कठिन बना देता है.' 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Modern Warfare

