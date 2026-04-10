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भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? सीडीएस अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की एबीसीडी

CDS Anil Chauhan: बेंगलुरु में आयोजित ट्राई सर्विस सेमिनार 'रण संवाद' में भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने आज के समय में जंग के अलग-अलग आयाम और हो रहे बदलावों पर अपनी बात रखते हुए हर परिस्थिति में दुश्मन पर निर्णायक विजय की तैयारियों को बताया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:01 PM IST
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(सीडीएस अनिल चौहान फाइल फोटो)
(सीडीएस अनिल चौहान फाइल फोटो)

CDS Anil Chauhan on Modern-Age Warfare: भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने शुक्रवार को 'मॉडर्न एज वॉर' पर आज के समय की चुनौतियों को बयान किया है. बेंगलुरु में आयोजित ट्राई सर्विस सेमिनार 'रण संवाद' में CDS अनिल चौहान ने युद्ध के अलग-अलग आयाम और उसमे आ रही बदलावों पर बाते रखी. सीडीएस ने किसी देश की राजनीतिक स्थिति और युद्ध के बीच के संबंध को जोड़ते हुए गहरी बात की है. सीडीएस ने कहा, 'जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि युद्ध राजनीति के अधीन होता है, खासकर लोकतांत्रिक सरकारें जनमत की बंधक होती हैं और वे इसी वजह से जिंदा रहती हैं.'  

'युद्ध के तौर तरीके बदले'

सीडीएस चौहान ने कहा, 'जमाना बदल चुका है. इसके पहले के इतिहास में हमने युद्ध को केवल भौतिक क्षेत्र में ही देखा है. जब भी युद्ध भौतिक क्षेत्र में होता है, हमने देखा कि वो द्वि-आयामी होता है. हालांकि, आगे विमानों का आविष्कार हुआ तो इससे हवाई युद्ध शुरू हुआ. ये जंग का एक तीसरा आयाम था. अब बात उसके आगे निकल चुकी है. हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आप कह सकते हैं कि आज का समय युद्ध का चौथा आयाम है.  ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में युद्ध का दायरा (बैटल स्पेस) बहुत अधिक बढ़ चुका है.

चौथे आयाम की एबीसीडी

सीडीएस चौहान ने बताया कि पहले पुराने कॉन्सेप्ट यानी आमने-सामने की जंग होती थी. अब जमाना बहुत बदल गया है. आज के समय की जंग परसेप्शन यानी अवधारणा वाले स्तर पर पहुंच चुकी है. चौथे आयाम को समझाते हुए कहा, 'यह लड़ाई का अगला स्टेज है. एक लेवल पर, हम काइनेटिक को नॉन-काइनेटिक से, कॉन्टैक्ट को नॉन-कॉन्टैक्ट से, मैन्ड को अनमैन्ड से, मैनुअल को ऑटोनॉमस से और पुराने डोमेन की लड़ाई के नए डोमेन से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं.

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'बिना गोली चलाए युद्ध जीतना संभव है’

'रण संवाद' को संबोधित करते हुए सीडीएस ने कहा,  'आज युद्ध केवल जमीन, समंदर और आसमान यानी हवा में ही नहीं, बल्कि दिमाग और आभासी क्षेत्रों में भी लड़े जा रहे हैं. आज बिना गोली चलाए यानी पारंपरिक युद्ध के बिना भी राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं. युद्ध को 'राजनीति के अधीन' बताते हुए सीडीएस चौहान ने सैन्य कार्रवाई के पीछे के रणनीतिक उद्देश्य पर बल दिया. उन्होंने कहा कि युद्ध हमेशा राजनीति के अधीन होता है. सेना की कार्रवाई का असली मकसद राजनीतिक नतीजा हासिल करना होता है.

थिएटर कमांड पर सहमति

सीडीएस अनिल चौहान ने यह भी कहा, 'भारत के थिएटर कमांड सुधारों पर सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच सहमति बन गई है, क्वार्डिनेशन लेवल पर यह एक बड़ी उपलब्धि है. सीडीएस ने युद्ध में एआई की बढ़ती भूमिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह पारंपरिक ओओडीए (OODA) लूप यानी देखो, पहचानो, निर्णय लो और एक्शन लो यानी ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट की पुरानी रीति को उलट सकती है. हालांकि इससे त्वरित और सही फैसला लेने में आसानी होगी. जैसे-जैसे युद्ध की रफ्तार बढ़ रही है, जंग का दायरा बढ़ रहा है, वैसे-वैसे भारत का नजरिया स्पष्ट तौर पर एक मजबूत, एकजुट और आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले भविष्य की तरफ बढ़ रहा है.

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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