गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर CDS की आतंकिस्तान को खरी-खरी

Operation Sindoor: ग्वालियर में सिंधिया स्कूले के 280वें स्थापना दिवस पर पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर को सही समय पर सही फैसला बताया. इतना ही नहीं अनिल चौहान ने यह भी कहा कि युद्ध सिर्फ सेना नहीं बल्कि पूरा देश लड़ता है. साथ ही सीडीएस ने भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले को न्यू नॉर्मल बताते हुए पाकिस्तान को चेताया है.
CDS Anil Chauhan: ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 128वें स्थापना दिवस पर सीडीएस अनिल चौहान ने शिरकत करने पहुंचे. जहां, उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा भारत को दी गई परमाणु बम की धमकी पर करारा जवाब दिया है. सीडीएस ने कहा कि पाकिस्तान अपने पास परमाणु बम होने से कुछ भी करने के इरादे रखता था लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सोच और रणनीति को गलत साबित कर दिया. वहीं उन्होंने पाकिस्तान को जंग से लेकर खेल के मैदान में पछाड़ने की बात को न्यू नार्मल करार दिया.
परमाणु धमकी बर्दास्त नहीं
ग्वालियर में सीडीएस ने पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर को सही समय सही फैसला बताया. इतना ही नहीं अनिल चौहान ने यह भी कहा कि " युद्ध सिर्फ सेना नहीं बल्कि पूरा देश लड़ता है. साथ ही सीडीएस ने भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले को न्यू नॉर्मल बताते हुए पाकिस्तान को चेताया है. सीडीएस चौहान की तरफ से पाकिस्तान की परमाणु धमकी पर भी करारा जबाव देते हुए कहा " ये धमकी भारत बिल्कुल बर्दास्त नहीं करेगा बल्कि, बातचीत और आतकंवाद भी एक साथ नहीं चलेगा".
'आना वाला दौर भारत का होगा'
ग्वालियर में सीडीएस चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय लिए गए फैसलों को सटीक बताते हुए कहा कि युद्ध के समय नेता, राजनयिक और सैनिकों की भूमिका बहुत अहम होती और सभी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं. अनिल चौहान बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि हमारी सेना देश को सुरक्षित माहौल में रखने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, जबकि राष्ट्र निर्माण भारत के नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है. चौहान ने आने वाला युग भारत का बताया, जिसको सभी 140 करोड़ देशवासी मिलकर हासिल कर सकते हैं.
2047 तक विकसित भारत
उन्होंने कहा "हमारी सेनाए चौबीसों घंटे और साल के पूरे 365 दिन काम करते हैं.अब हम एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉर और ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी को यूज कर लड़े सकते हैं. इसके साथ-साथ मौजूदा दौर को "अमृत काल" बताते हुए जनरल चौहान ने यूथ वर्ग से भारत को 2047 तक एक विकसित भारत के लिए योगदान देने का आग्रह किया है.
