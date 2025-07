तीन स्तरों पर सेना तैयार.. ऑपरेशन सिंदूर जारी, अब क्या बोले CDS अनिल चौहान?

CDS Anil Chauhan: ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है. सही सुना है आपने. दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि आज के योद्धा को युद्ध कौशल के तीनों स्तरों पर पारंगत होना चाहिए. ये स्तर रणनीतिक, ऑपरेशनल और सामरिक हैं. उन्होंने कहा कि अब युद्ध के तरीके बदल रहे हैं और आने वाले समय में सिर्फ फौजी ताकत नहीं बल्कि जानकारी टेक्नोलॉजी और ज्ञान का मेल भी जरूरी होगा.

ऑपरेशन की शुरुआत 7 मई को..

असल में जनरल चौहान ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है. उन्होंने कहा कि हमारी सेना की तैयारी हर समय 24 घंटे और साल के 365 दिन बहुत ऊंचे स्तर पर रहनी चाहिए. इस ऑपरेशन की शुरुआत 7 मई को हुई थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर PoK में कई आतंकवादी ढांचों को तबाह किया.

उन्होंने कहा कि इस सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए. लेकिन भारत ने हर हमले का ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुंहतोड़ जवाब दिया. यह संघर्ष तब थमा जब 10 मई की शाम दोनों देशों के बीच आपसी सहमति बनी.

#WATCH | At an event in Delhi, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan says, "The warrior today need to master all three levels of warfare - tactical, operational and strategic in all domains...." pic.twitter.com/dNwMvGlzMp

— ANI (@ANI) July 25, 2025