/OP Sindoor: जब सीजफायर की भीख मांग रहा था PAK, तब भारत ने क्या किया था? पूर्व CDS ने खोला राज

जनरल अनिल चौहान ने बताया कि भारत को बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी के चलते पता था कि उसके हमलों से उसने क्या हासिल किया और पाकिस्तान के हमलों का क्या असर रहा. इससे सभी फैसले तेजी से लिए गए. वहीं, पाकिस्तान चाहता था कि वह भारत में गहराई तक तेज हमले कर सके, लेकिन भारत ने पहले ही उसके कई रडार तबाह कर दिए थे. भारत ने पाकिस्तानी एयरफील्ड्स पर अटैक शुरू किए और कई मुख्य ठिकानों के रनवे डैमेज होने पर पाकिस्तान के लिए सॉर्टीज निकालना कठिन हो गया. जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ने सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर इसलिए भारत से कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि उसके लिए वायु शक्ति का दबाव सहन कर पाना मुश्किल हो गया था. उसे पता चल गया था कि अब बात करना ही अधिक बेहतर है नहीं तो हालात और बिगड़ जाएंगे.