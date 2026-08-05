/OP Sindoor: जब सीजफायर की भीख मांग रहा था PAK, तब भारत ने क्या किया था? पूर्व CDS ने खोला राज

Operation Sindoor: भारत के रिटायर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में एक इवेंट में ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने 10 मई 2025 की सुबह DGMO हॉटलाइन के जरिए भारत से इमिडिएट सीजफायर की मांग की थी, लेकिन भारत ने जानबूझकर दोपहर तक इसके जवाब में देरी की. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की ओर से प्लान किए गए हमलों में से आधे बाकी थी.
'द प्रिंट' के एक कार्यक्रम में जनरल चौहान ने बताया कि भारत अपने टारगेट अचीव करने के बाद ही संघर्ष पर विराम लगाना चाहता था. बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की ओर से पाकिस्तान में की गई कार्रवाई थी. 7 मई 2025 को हुए इस आतंकी हमले में 26 लोगों की धर्म पूछकर हत्या की गई थी.
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले स्टेज में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े 9 आतंकी शिविरों को तबाह किया. पाकिस्तान ने भी इसके जवाब में कई मिसाइलें-ड्रोन दागे, जिन्हें इंडियन डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया. इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी मिलिट्री साइट्स पर भी हमले किए. जनरल चौहान के मुताबिक, 9 मई 2025 की रात से 10 मई 2025 दोपहर तक भारत की ओर से पाकिस्तान के 11 मिलिट्री ठिकानों और कई एयरबेस पर हमले किए गए. इनमें भोलारी और रहीम यार खान जैसे ठिकानों को काफी नुकसान हुआ.
पूर्व CDS के मुताबिक, पाकिस्तान ने लगभग 8 घंटे के अंदर फोन किया, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि अगर यह संघर्ष जारी रहता है, तो इससे नुकसान और ज्यादा हो सकता है. वहीं, भारत को सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर सीजफायर की पेशकश आ चुकी थी, लेकिन उसने इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया. जनरल अनिल चौहान ने बताया कि उन्होंने दोपहर तक इंतजार किया, ताकि ये जीत और ज्यादा निर्णायक हो सके. उन्होंने बताया कि पहले 10 बजे फिर दोपहर 1 बजे और हमले किए गए, जिसके बाद सीजफायर पर सहमति बनी.
जनरल अनिल चौहान ने बताया कि भारत को बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी के चलते पता था कि उसके हमलों से उसने क्या हासिल किया और पाकिस्तान के हमलों का क्या असर रहा. इससे सभी फैसले तेजी से लिए गए. वहीं, पाकिस्तान चाहता था कि वह भारत में गहराई तक तेज हमले कर सके, लेकिन भारत ने पहले ही उसके कई रडार तबाह कर दिए थे. भारत ने पाकिस्तानी एयरफील्ड्स पर अटैक शुरू किए और कई मुख्य ठिकानों के रनवे डैमेज होने पर पाकिस्तान के लिए सॉर्टीज निकालना कठिन हो गया. जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ने सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर इसलिए भारत से कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि उसके लिए वायु शक्ति का दबाव सहन कर पाना मुश्किल हो गया था. उसे पता चल गया था कि अब बात करना ही अधिक बेहतर है नहीं तो हालात और बिगड़ जाएंगे.