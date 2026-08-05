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OP Sindoor: जब सीजफायर की भीख मांग रहा था PAK, तब भारत ने क्या किया था? पूर्व CDS ने खोला राज

Pakistan Wanted Ceasefire During Operation Sindoor: भारत के रिटायर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने सीजफायर के लिए भारत से संपर्क किया था, जिसका जवाब देने में भारत ने जानबूझकर देरी की.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 05, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:44 PM IST
OP Sindoor: जब सीजफायर की भीख मांग रहा था PAK, तब भारत ने क्या किया था? पूर्व CDS ने खोला राज

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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