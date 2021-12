जनरल रावत की तरह हुई थी चीन के इस धुर विरोधी आर्मी चीफ की मौत, हो रही तुलना!

नई दिल्‍ली: भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टॉफ जनरल बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की सैन्य हेलिकॉप्‍टर हादसे में मौत हो गई. इस बड़े हादसे की तुलना ताइवान के चीन विरोधी सेना प्रमुख के हादसे से की जा रही है. इस हादसे के बाद डिफेंस एक्सपर्ट ब्रहमा चेलानी का एक ट्वीट काफी चर्चा में है. उन्होंने इस हेलीकॉप्टर हादसे की तुलना ताइवान के जनरल स्टाफ के प्रमुख की मौत से की है.

डिफेंस एक्सपर्ट ब्रहमा चेलानी ने इस CDS रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर कई ट्वीट्स किए. उन्होंने इन ट्वीट्स के जरिए कहा, चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाले सीडीएस रावत और ताइवान के जनरल स्टाफ के हेलीकॉप्टर क्रैश में कई समानताएं हैं. चेलानी ने लिखा, 'जनरल रावत की मौत 2020 की शुरुआत में हुई एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के समान है, जिसमें ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मौत हो गई थी. इसमें शेन यी-मिंग और दो प्रमुख जनरलों सहित सात अन्य शामिल थे. हर हेलीकॉप्टर क्रैश में चीन की आक्रामकता के खिलाफ डिफेंस के एक प्रमुख व्यक्ति की मौत हो जाती है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'इस अजीब समानता का मतलब यह नहीं है कि दोनों हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में कोई संबंध था या इसमें कोई बाहरी हाथ था. कुछ भी हो, प्रत्येक दुर्घटना ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, विशेष रूप से शीर्ष जनरलों को ले जाने वाले सैन्य हेलीकॉप्टर के रखरखाव को लेकर.'

At a time when China's 20-month-long border aggression has resulted in a warlike situation along the Himalayan front, the tragic death of India's chief of defense staff, Gen. Rawat, his wife and 11 other military personnel in a helicopter crash couldn't have come at a worse time.

