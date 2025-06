'ताकतवर सेनाओं पर नहीं पड़ता नुकसान का असर, नतीजे जरूरी', ऑपरेशन सिंदूर पर फिर बोले CDS चौहान

CDS General Anil Chauhan On Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ( CDS General Anil Chauhan ) ने एक अहम खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि भारत ये कार्रवाई पहलगाम हमले को लेकर था. ऑपरेशन सिंदूर' के पीछे की सोच यह थी कि पाकिस्तान से स्पॉन्सर आतंकवाद को रोकना था. सीडीएस जनरल चौहान ने पुणे में एक प्रोग्राम में ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की वजहों पर बात करते हुए कहा कि भारत अब आतंकवाद और परमाणु ब्लैकमेल की छाया में नहीं रहने वाला.

उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा फिर कहा कि, 'पेशेवर सैन्य बलों पर असफलताओं या नुकसानों का असर नहीं पड़ता, बल्कि नतीजे जरूरी हैं.' चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने जुल्फिकार अली भुट्टो का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ एक हजार साल जंग लड़ने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा, 'इस विशेष युद्ध का पूरा प्रारंभिक बिंदु पहलगाम आतंकी हमला था. क्या आतंकवाद युद्ध का एक तर्कसंगत कार्य है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आतंकवाद का कोई परिभाषित तर्क नहीं है. जहां तक ​​हमारे विरोधी का सवाल है, उसने भारत को एक हजार घाव देकर खून बहाने का फैसला किया है. 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ एक हजार साल के युद्ध की घोषणा की थी.'

#WATCH | Pune | Chief of Defence Staff (CDS) General Anil Chauhan says, "...The whole starting point of this particular war was the Pahalgam terror attack. Is terrorism a rational act of warfare? I don't think that's because terrorism has no defined logic...As far as our… pic.twitter.com/XHu1ZaKoFV

