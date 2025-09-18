पाकिस्तान पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS चौहान का बड़ा खुलासा
पाकिस्तान पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS चौहान का बड़ा खुलासा

CDS General Anil Chauhan: CDS जनरल अनिल चौहान ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा किया है. सीडीएस चौहान ने बताया कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में ऑपरेशन सिंदूर के तहत रात में ही स्ट्राइक करने का फैसला क्यों किया?

Sep 18, 2025
Operation Sindoor: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा किया है. सीडीएस चौहान ने बताया कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में ऑपरेशन सिंदूर के तहत रात में ही स्ट्राइक करने का फैसला क्यों किया?

रांची में एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि यह हमला 7 मई को रात 1 से 1:30 बजे के बीच किया गया. जनरल चौहान ने कहा, '7 मई को हमने जिन आतंकवादी ठिकानों को चुना था, उन पर हमने रात 1:00 से 1:30 बजे के बीच हमला किया. हमने 1 से 1:30 बजे के बीच हमला इसलिए किया क्योंकि यह सबसे अंधेरा वक्त होता है. इस समय सैटेलाइट से तस्वीरें लेना और सबूत जुटाना सबसे मुश्किल होता है. इसके बावजूद हमने उसी वक्त स्ट्राइक की.'

रात में हमला करने के पीछे दो बड़ी वजहें

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया कि रात में हमला करने के पीछे दो बड़ी वजहें थीं. पहली वजह यह थी कि सेना को अपनी क्षमताओं पर पूरा यकीन था. यानी रात में भी वह टारगेट की तस्वीरें ले सकती थी और हमले के बाद हुए नुकसान का सही आकलन कर सकती थी. दूसरी और सबसे अहम वजह थी आम नागरिकों को नुकसान से बचाना. जनरल चौहान ने कहा कि हमला सुबह 5:30 से 6:00 बजे के बीच करना सबसे आसान होता, लेकिन उसी समय पहली अजान होती है और बहावलपुर व मुरिदके जैसे इलाकों में आम लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है. ऐसे में कई नागरिक मारे जा सकते थे. इसी कारण सेना ने रात 1 से 1:30 बजे का समय चुना.

सीडीएस की यह टिप्पणी बताती है कि ऐसे खतरनाक आतंकवाद-रोधी ऑपरेशनों में सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रखा जाता है. यानी सेना को न सिर्फ दुश्मन को सटीक निशाना बनाना होता है, बल्कि यह भी देखना होता है कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे.

ऑपरेशन सिंदूर

पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने इसका कड़ा जवाब दिया. 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में मौजूद नौ आतंकी ठिकानों पर बड़ी स्ट्राइक की. इस हमले जैश-ए मोहम्मद, लश्कर ए-तैयबा के आतंकी मारे गए. 

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं.

CDS General Anil Chauhanoperation sindoor

