बिहार चुनाव से पहले कौन सा 'शुद्धिकरण' चल रहा? राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने साफ बता दिया

Bihar Special Intensive Revision News: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' के जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, रविवार को चुनाव आयोग ने पूरी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति साफ कर दी. कांग्रेस, आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल चुनाव आयोग पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठा रहे हैं. दिलचस्प यह भी है कि आज जिस समय दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव मिलकर बिहार के सासाराम में मतदाता अधिकार यात्रा शुरू कर चुके थे. CEC ज्ञानेश कुमार ने हिंदी में साफ-साफ बता दिया कि इस प्रक्रिया के जरिए वह क्या चीज 'शुद्ध' कर रहे हैं. उधर, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट गरीब की ताकत है और आज उससे यह छीनी जा रही है.

ग़रीब की ताक़त है उसका वोट - यही उसका हक़, उसकी आवाज़, उसकी पहचान है। आज वही ताक़त छीनी जा रही है - SIR के ज़रिए वोट चोरी की साज़िश चल रही है। हम हर कीमत पर वोट चोरी रोकेंगे!#VoterAdhikarYatra pic.twitter.com/jsI1WnNqSz — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2025

CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जहां तक ये सवाल है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी? SIR और नॉर्मल रिवीजन, जो हर साल होता है उसमें क्या फर्क है? यह बेहद अहम सवाल है. उन्होंने बताया कि पिछले 20 साल में हर साल रिवीजन होता रहा है और जो सालाना रिवीजन होता है उसमें आमतौर पर एब्सेंटी, शिफ्टेड और रैंडम तरीके से रिवीजन कर लिया जाता है. 20 सालों से SIR नहीं हुआ था, हालांकि इससे पहले हुआ करता था.

10 बार हो चुका है SIR

हां, सीईसी ने कहा कि अभी तक भारत में 10 से ज्यादा बार SIR हो चुका है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खासियत यह होती है कि मतदाता सूची को पूरी तरह से प्यूरीफाई करने के लिए एक फॉर्म (Enumeration Form) भरा जाता है और हर मतदाता जब वो भरकर देता है तो उसका नाम मतदाता सूची में एकदम फ्रेश, नए तरीके से भरा जाता है.

पार्टियों ने ही कहा था कि...

CEC ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस बार इसलिए भी आवश्यक हो गया था क्योंकि सभी दलों की लगातार शिकायतें आ रही थीं कि साहब, वहां पर वोट कट गए, वहां पर बढ़ गए. इन लोगों का वोट सही बना, इनका गलत बना. साथ ही साथ, कई लोग जो गांव में रहते थे, वो शहर में आ गए. उनका वोट गांव में रह गया. क्योंकि वोट कटवाने की प्रक्रिया में भी जटिलताएं हैं. तो उनका वोट गांव में भी रह गया और शहर में भी हो गया.

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत का विकास हो रहा है लोग शहर छोड़कर दूसरे शहरों में भी जाते हैं, मीडिया बंधु भी किसी शहर को छोड़कर आए होंगे तो उनका वोट यहां, वहां भी बन जाता है. इस तरह से जाने अनजाने एक ही व्यक्ति का कई जगह वोट बन जाता है इसीलिए मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए यही Enumeration Form एकमात्र रास्ता रह जाता है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी को सुनाया

चुनाव आयोग ने साफ कहा कि वोट चोरी के आरोप पूरी तरह से गलत हैं. एक वोटर एक ही वोट डाल सकता है. राहुल गांधी का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, 'कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, अगर मतदाता द्वारा अपने उम्मीदवार को चुनने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर नहीं की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है?'

ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गईं. उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया. क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता, चाहे वह उनकी मां हो, बहू हो, बेटी हो, उनके CCTV वीडियो साझा करने चाहिए? जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, वे ही अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डालते हैं.'

CEC की सीधी बात

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कानून के अनुसार, हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण से होता है, तो चुनाव आयोग उन राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है. चुनाव आयोग के लिए, कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, सभी समकक्ष हैं... पिछले दो दशकों से, लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने की मांग कर रहे हैं, इसके लिए चुनाव आयोग ने बिहार से एक विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत की. SIR की प्रक्रिया में, सभी मतदाताओं, बूथ स्तर के अधिकारियों और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLA ने मिलकर एक मसौदा सूची तैयार की.

