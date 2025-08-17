प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अचानक गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किसी नेता की तरह ललकारते हुए आज विपक्षी नेताओं पर पलटवार किया. बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक गरम हुए ज्ञानेश कुमार ने कह दिया कि 7 दिन के भीतर हलफनामा नहीं मिला तो... पढ़िए चुनाव आयोग ने क्या कहा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 17, 2025, 05:47 PM IST
CEC Gyanesh Kumar News: बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने भी अब राहुल गांधी पर पलटवार कर दिया है. रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पूरी तैयारी से थे. उन्होंने पहले तो हिंदी में अपनी बात रखी, फिर बोले हर एक सवाल लूंगा और आखिर में किसी नेता की तरह ललकारते हुए बड़ा मैसेज दे गए. 

वैसे, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी मुस्कुराते हुए अपनी बात रख रहे थे. एक समय ऐसा आया जब उन्होंने कह दिया कि सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है. सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वालों की संख्या और इन सबके बीच मीडिया में ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने दो बार मतदान किया होगा. और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना... और चुनाव आयोग शांत रहे. संभव नहीं है. 

तीसरा विकल्प नहीं है

हां, ज्ञानेश कुमार ने सख्त लहजे में ये बात कही. गरजते हुए सीईसी ने कहा कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी. तीसरा विकल्प नहीं है. 

आगे सीईसी ने अल्टीमेटम के लहजे में कह दिया कि आपके (मीडिया) माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर सात दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ कि सारे आरोप निराधार हैं. जिस समय ज्ञानेश कुमार यह बोल रहे थे उनके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था. 

महाराष्ट्र पर विपक्ष से गंभीर सवाल

CEC ने आगे ललकारते हुए कहा कि हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वे फर्जी हैं, इसके ऊपर, जो भी इस बात को बोल रहा है उसे माफी मांगनी होगी. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बनी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तब दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था और एक भी, एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को नहीं मिला. चुनाव हुए 8 महीने हो गए. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

