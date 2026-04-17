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Hindi Newsदेशजनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, लेकिन 2029 और 2034 के बीच फंसा है ये पेच

जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, लेकिन 2029 और 2034 के बीच फंसा है ये पेच

2023 में बनाए गए इस कानून के तहत इसकी लागू होने की शर्तें पहले ही तय कर दी गई थीं. इसमें साफ कहा गया था कि यह कानून तभी लागू होगा, जब नई जनगणना पूरी हो जाए और उसी के आधार पर परिसीमन किया जाए. ऐसे में अनुमान यह है कि अगर ये दोनों प्रक्रियाएं किसी तरह 2029 तक पूरी हो जाती हैं, तो कानून उसी साल लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें देरी होती है, तो इसके लागू होने की तारीख आगे बढ़कर 2034 तक जा सकती है.

Written By  Niraj Pandey|Edited By: Ravindra Singh|Last Updated: Apr 17, 2026, 02:13 PM IST
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जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, लेकिन 2029-20234 के बीच फंसा है ये पेच (Photo-AI)
जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, लेकिन 2029-20234 के बीच फंसा है ये पेच (Photo-AI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 106वें संविधान संशोधन के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को लागू कर दिया गया है. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है. यह कदम महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल कर देश के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा.

केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जो अगले 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा. यह कानून 2023 में पारित किया गया था, लेकिन अब इसे लागू किया गया है. इस फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे 'पूरी तरह विचित्र फैसला' बताया और संशोधनों पर वोटिंग से पहले बिल लागू होने पर हैरानी व्यक्त की.

कानून तो बना लेकिन लागू नहीं हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम

कानून मंत्रालय की ओर से 19 सितंबर 2023 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को नोटिफाई किया गया था, जिसे 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया. 20 सितंबर 2023 को दो तिहाई बहुमत से लोकसभा में पास कराया गया. 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया और पास कराया गया. इस दिन ये कानून तो बन गया था लेकिन लागू नहीं किया गया था.

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अब 2029-2034 के बीच क्यों फंसा पेच? 

2023 के कानून के मुताबिक इस कानून को नई जनगणना और नई जनगणना को आधार बनाते हुए परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा. उस समय भी ये उम्मीद जताई गई थी ये दोनों प्रक्रियाएं 2029 तक पूरी होनी संभव नहीं है. यदि पूरी हो गई तो ये कानून 2029 में ही लागू कर दी जाएगी अथवा इसे 2034 में लागू किया जाएगा. लेकिन सरकार इसे 2029 में ही लागू करना चाहती है. इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाकर डी लिमिटेशन कराया जाएगा.

16 अप्रैल 2026 को जारी हुआ नोटिफिकेशन

इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए 2023 के कानून में संशोधन करना जरूरी था. संशोधन उसी कानून में किया जा सकता है, जो लागू हो. इसलिए सरकार कल यानी 16 अप्रैल 2026 को 2023 में पास हुए बिल को लागू करने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया. सुबह पहले कानून को लागू किया गया और उसके बाद उसमें संशोधन के लिए उसे लोकसभा में पेश किया गया. अब यदि लोकसभा और राज्यसभा में संशोधित विधेयक पास हो जाएगा तो 2011 की जनगणना को आधार बनाकर डी लिमिटेशन शुरू कर दिया जाएगा और उसी के आधार पर 850 लोकसभा सीटों पर 2029 में चुनाव होगा.

राज्यसभा में ये बिल गिर गया तो...

यदि लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो कल यानी 16 अप्रैल 2026 को लागू हुए कानून के तहत नई जनगणना पूरी होने और उसके बाद डी लिमिटेशन का काम पूरा किया जायेगा. इस प्रक्रिया में करीब 4 साल से ज्यादा का समय लगेगा. जिससे साफ है कि महिला आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू नहीं हो पाएगा. इसे लागू करने के लिए 2034 के लोकसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ेंः  महिला हक के मामले में मजहब वाला एंगल कहां से आया? विपक्ष की नई मांग का DNA टेस्ट

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Niraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्र...और पढ़ें

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